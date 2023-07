Tom Holland o težavah z alkoholom: To me je res prestrašilo

Tom Holland je za portal Page Six priznal, da je med mesecem brez pitja ugotovil, da je odvisen od alkohola. "Vse, o čemer sem lahko razmišljal, je bilo, da bi kaj popil," se je spominjal zvezdnik. Odločil se je, da prekine svoje težave in preneha s pitjem za šest mesecev, do svojega rojstnega dne. Zvezdnik je danes brez alkohola že leto in pol in spoznal je, da se mu je življenje obrnilo na bolje.

Tom Holland se je odrekel steklenici januarja 2022 z namenom, da bi sodeloval v vedno priljubljenem 'januarju brez alkohola'. Gre za trend, v katerem se ljudje zavežejo, da ne bodo uživali alkohola mesec dni po praznični sezoni, ki je obilna s pijačo. Vendar pa je 27-letni igralec hitro spoznal, da se je veliko spremenilo, ko je nehal piti. "Zbujal sem se in razmišljal o alkoholu. Gledal sem na uro in res me je bilo strah. Mogoče sem res imel probleme z alkoholom. Tako sem se odločil, da se kaznujem in ne uživam alkohola tudi v februarju."

icon-expand Tom Holland o svojih težavah z alkoholom FOTO: Profimedia

Holland, ki je v zvezi z zvezdnico Zendayo, je dejal, da mu je bilo res težko ta dva meseca brez pijače, zaradi česar se je resnično bal, da ima morda hude težave z alkoholom. Takrat se je odločil, da bo šest mesecev brez alkohola, in zdržal do svojega rojstnega dne 1. junija. Ko se je datum končno približal, pa je po pol leta brez alkohola prepoznal pozitivne spremembe v svojem življenju. "Bolje sem spal. Lahko sem se bolje spoprijemal s težavami in stvarmi, ki so šle narobe na snemanju in bi me običajno razburile, lahko sem se umiril. Imel sem veliko boljšo mentaliteto. Počutil sem se bolj zdravega in fit," je povedal in dodal: "Vprašal sem se, zakaj sem tako zasužnjen s to pijačo in zakaj sem tako obseden z idejo o tej pijači?"

Holland je razkril, da to ni bil njegov prvi poskus opustitve alkohola in da se je v preteklosti nekajkrat vrnil k pitju. Toda tokrat je bilo po njegovih besedah drugače. "Resnično sem delal na tem, da bi spremenil svoje mišljenje. Res sem se vprašal: Zakaj piješ? Zakaj piješ? In velikokrat je bil moj odgovor, da se počutim bolj udobno v družbenem okolju."

icon-expand Tom Holland FOTO: Profimedia