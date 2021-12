Tom Holland odgovarja Scorseseju: Filmi o superjunakih so umetnost

Tom Holland , mladi igralec, ki v vlogi superjunaka trenutno navdušuje v filmu Spider-Man: No Way Home , se je odzval na kontroverzno izjavo režiserja Martina Scorseseja . Ta je v pogovoru z The Hollywood Reporterjem pripomnil, da po njegovem mnenju filmi o superjunakih niso prava kinematografija. “Skušal sem jih gledati, a ne gre. Iskreno, kljub temu, da so kvalitetno posneti in da se igralci v njih trudijo, me spominjajo na tematske parke.”

"Scorsese še nikoli ni posnel filma o superjunakih, tako da v resnici ne ve, kako je to videti," je povedano komentiral Holland in pojasnil, da ima sam izkušnje pri obeh vrstah filmov ter da zato ve, o čem govori. "Sodeloval sem pri Marvelovih fimih, snemal pa sem tudi filme, o katerih se je govorilo v svetu oskarjev. Edina razlika je v resnici proračun, ki je pri superjunaških filmih občutno večji," je pojasnil in nadaljeval, da se na lik pri obeh vrstah pripravlja enako. "Vse je enako, le narejeno na različni ravni, zato menim, da so (filmi o superjunakih, op. a.) umetnost."

Dodal je, da bi ga pri povedanem podprli tudi kolegi iz franšize Maščevalci, Benedict Cumberbatch, Robert Downey Jr. in Scarlett Johansson. "Ko snemamo te filme, pa naj bodo ti dobri ali slabi, vemo, da jih bo videlo na milijone ljudi, kar pri manjših neodvisnih filmih ni zagotovljeno. S tem pa pride tudi večji pritisk," je argumentiral in hudomušno zaključil, da dve vrsti filmov razlikuje le še dejstvo, da pri 'oskarjevih' filmih ni toliko elastičnih oblačil, ki so značilna za kostume junakov.