Tom Holland potrdil, da sta z Zendayo poročena

Tom Holland in Zendaya sta poročena. Ugibanja, ki so se pojavila že v začetku marca, ko je zvezdničin dolgoletni stilist Law Roach namignil, da sta se sprehodila do oltarja, so dobila svoj epilog. Govorice je v enem svojih zadnjih intervjujev potrdil kar slavni igralec.

Tom Holland je potrdil, da sta z Zendayo poročena. FOTO: Profimedia

Zvezdnik Marvelove filmske franšize je v pogovoru za revijo Esquire končno prekinil molk in potrdil dolgoletna ugibanja o njegovem razmerju s soigralko Zendayo. "Moja babica je videla tiste slike in mislila, da je nismo povabili na poroko," je 30-letnik komentiral fotografije ob italijanskem jezeru Como, ki so takrat preplavile splet in obenem namigovale na to, da sta si obljubila večno zvestobo.

Njegova leto dni mlajša žena je takrat za fotografije dejala, da so ustvarjene s pomočjo umetne inteligence, čeprav nikoli ni uradno zanikala ali potrdila njune poroke. Ko je novinar Toma vprašal, ali je moral podobna pojasnila poslati tudi ostalim družinskim članom, je igralec mirno odgovoril: "Ne, ker so bili vsi prisotni." S tem je dokončno potrdil, da je uradni obred že zdavnaj za njima.

Zakonca sta se po dolgem času skupaj pojavila na rdeči preprogi. FOTO: Profimedia

Igralec je med intervjujem poudaril, da mu zakonska zveza z Zendayo nudi stabilnost, ki jo je težko najti v filmski industriji. Izpostavil je, da oba razumeta pritiske, ki jih prinaša njun poklic, kar jima omogoča medsebojno podporo na način, ki zunanjim osebam ni dosegljiv. "Ona je moja najboljša prijateljica, z njo se počutim bolj varnega kot kadarkoli prej," je povedal.