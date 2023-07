Tom Holland pravi, da zabavna industrija ni zanj: Ne maram Hollywooda

Holland je poudaril, da so se nekateri njegovi kolegi iz zabavne industrije izgubili v svetu slavnih, njega pa je strah, da bi se podobno lahko zgodilo tudi njemu. "Lahko povem, da v moji glavi nenehno odzvanja misel na to, da se ne smem izgubiti. Videl sem veliko ljudi, ki so postali slavni pred mano in izgubili svojo osebnost. Imel sem prijatelje, s katerimi sem odraščal, s katerimi nismo več v prijateljskih odnosih, ker so se izgubili v tem poslu," je pripovedoval.

"Ta posel me straši. Razumem, da sem del tega in uživam v svojih interakcijah na svoj način. Kljub temu ves čas iščem poti, da bi se lahko odstranil iz tega sveta in živel kar se da normalno življenje. Moja udeležba v takšni oddaji je redkost," je pojasnil in dodal, da se je med pogovorom z voditeljem počutil sproščenega.

"Sem zelo osredotočen na stvari, ki me osrečujejo, to pa so moja družina in prijatelji. Osrečuje me mizarstvo, golf in dobrodelna organizacija, ki jo vodi moja mama," je še dejal in dodal: "Vse to so stvari, ki me res osrečujejo in jih moram zaščititi." Zvezdnik je spregovoril tudi o svojem spoznanju, da ima težave z alkoholom, ko se mu je želel odpovedati za mesec dni, a je spoznal, da bo to zanj velik izziv."Na vse, kar sem lahko mislil, je bil alkohol," se je spominjal.

"Zbudil sem se in razmišljal o alkoholu. Gledal sem na uro in čakal, kar me je zelo prestrašilo. Mogoče imam manjšo težavo z alkoholom, sem razmišljal in se v tistem trenutku odločil, da bom abstiniral še februarja. Vse skupaj dva meseca," je bil iskren in priznal še, da sta bila tista dva meseca zanj zelo naporna, hkrati pa se je bal, da je njegova odvisnost resna težava.