Tom Holland razveselil dečka, ki je svojo sestro rešil pred napadom psa

Njegova herojska zgodba je ganila javnost, njegova teta pa je takrat na Instagramu zapisala, da je Bridger oboževalec filma Maščevalci, kar je pritegnilo pozornost številnih zvezdnikov. Njegovo pogumno dejanje je na družbenem omrežju prva pohvalila igralka Anne Hathaway , kasneje pa so svoje pohvale dodali še Chris Evans , Mark Ruffalo in Tom Holland . Zadnji je fanta povabil, da se mu pridruži na snemanju in pokuka v življenje Spidermana.

Tom je svojo obljubo držal, saj je Walkerjev oče na Instagramu pred nekaj dnevi delil videoposnetek in nekaj fotografij s snemanja, ki se ga je udeležil skupaj s sinom. Zapisal je, da se zahvaljuje celotni produkcijski ekipi Marvel, ker je njegovemu sinu omogočila uresničitev sanj. Izpostavil je, da sta Zendaya in Tom prijazno sprejela Bridgerja in vso njegovo družino ter poskrbela za nepozabno doživetje. Zvezdnica je pogumnemu dečku pri snemanju junaškega prizora odstopila svoje mesto, tako da je lahko skupaj s Spidermanom poletel v nebo. Oče Robert je srečen trenutek posnel in oboževalce franšize v objavi vprašal: "Ali veste, katero sceno so snemali?"