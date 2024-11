Tom Holland: Večkrat na spletu preverim, kje je moje dekle

Tom Holland in Zendaya sta par od leta 2021, a o svojem zasebnem življenju ne govorita veliko. Redko se tudi skupaj pojavita na dogodkih, zaradi narave svojega dela pa sta pogosto ločena. Igralec je priznal, da mu to povzroča občutek tesnobe, zato svoje dekle pogosto 'pogoogla' in tako ve, kje je in ali je v redu.

Tom Holland in Zendaya sta med najbolj priljubljenimi igralci, katerih kariera je trenutno v vzponu. In prav delo je tisto, ki jima vzame največ časa, zato sta pogosto ločena. Igralec se je pred kratkim resda odločil, da se bo nekoliko manj ukvarjal s svojo kariero, a na drugi strani je zvezdnica zaradi snemanja filmov in serij toliko bolj zasedena.

Ker snemanja pogosto zahtevajo večdnevno odsotnost, sta zaljubljenca pogosto ločena. 28-letnik je zato priznal, da včasih svoje dekle kar 'pogoogla', saj se tako prepriča, da je z njo vse v redu. "Zadnja stvar, ki sem jo iskal v Googlu, je bila pravzaprav Zendaya," je povedal v podkastu Samah Dada On The Menu in dodal, "včasih čutim malo tesnobe in tako preverim novice. Takrat sem miren, da je v redu."

Zaljubljenca, ki sicer zelo redko razkrijeta podrobnosti iz svojega zasebnega življenja, sta se spoznala leta 2017 na snemanju filma Spider-Man: Vrnitev domov, štiri leta kasneje pa sta začela svojo zvezo. Čeprav sta redko skupaj v javnosti, pa zvezdnik vedno poskrbi, da je njegovo dekle varno pred nadležnimi fotografi ali navdušenimi oboževalci, ki od nje želijo avtograme.

