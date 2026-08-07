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Tuja scena

Tom in Zendaya poroko okronala z zabavo v prestižnem hotelu

Surrey, 07. 08. 2026 14.51 pred 3 dnevi 3 min branja 5

Avtor:
E.M.
Zakonca sta se spoznala na prvem snemanju filma Spider-Man

Zendaya in Tom Holland, zvezdnika filmov Spider-Man: Nov dan in Odiseja, ki sta že prispela v slovenske kinematografe, sta po poročanju revije People pred nekaj dnevi pripravila zasebno zabavo, s katero sta proslavila svojo poroko, ki se je zgodila v začetku letošnjega leta.

Zendaya in Tom Holland sta se s prijatelji in družinskimi člani zbrala v razkošnem podeželskem hotelu Beaverbrook v britanskem Surreyju. Hotel ima po poročanju revije 56 sob in suit ter se razprostira na 150 hektarjih zemljišča. Razkošno posestvo leži v bližini Hollandovega rojstnega kraja Kingston upon Thames v jugozahodnem Londonu.

Hotel Beaverbrook
Hotel Beaverbrook
FOTO: Profimedia

"Poroka je imela zelo naraven pridih," je za revijo razkril neimenovan vir blizu mladoporočencev. Na praznovanju so bili tudi Hollandovi trije bratje, Sam, Harry in Paddy, ki so bivali v hiškah, raztresenih po posestvu. Med praznovanjem so bili oblečeni v črne smokinge, v gumbnice suknjičev pa so si zataknili drobne travniške cvetlice.

Zendaya, ki je stara 29 let, in 30-letni Holland sta se spoznala med snemanjem prvega filma Spider-Man. Dolga leta sta vztrajala, da sta le tesna prijatelja, medtem ko so se vse glasneje širila ugibanja o njunem razmerju. Njuna filmska lika Peter Parker in MJ sta se prvič poljubila na velikem platnu v filmu Spider-Man: Daleč od doma leta 2019.

Tom Holland in Zendaya
Tom Holland in Zendaya
FOTO: AP

Julija 2021 so njuno razmerje mediji tudi javno potrdili, ko so ju fotografirali med poljubljanjem v avtomobilu. Dva meseca pozneje je Holland Zendayin 25. rojstni dan zaznamoval z objavo zrcalnega selfija, na katerem sta skupaj, sam pa je bil oblečen v kostum Spider-Mana. "Moja MJ, želim ti najlepši rojstni dan. Pokliči me, ko boš pokonci," je zapisal.

Januarja 2025 je Zendaya sprožila ugibanja o zaroki, ko se je na podelitvi zlatih globusov pojavila z velikim diamantnim prstanom na prstancu leve roke. Manj kot 24 ur pozneje je revija People potrdila, da sta zvezdnika zaročena.

V začetku letošnjega leta je igralkin stilist Law Roach namignil, da se je njuna poroka že zgodila, marca pa je Zendaya to navidezno potrdila, ko se je na podelitvi oskarjev pojavila s poročnim prstanom. Da sta si res dahnila usodni da, je Holland uradno potrdil šele v začetku poletja.

Odmevni 'selfie' Zendaye in Toma Hollanda.
Odmevni 'selfie' Zendaye in Toma Hollanda.
FOTO: Instagram

Kljub temu pa eden najbolj znanih hollywoodskih parov morda nikoli ne bo javno razkril podrobnosti svoje poroke. Zendaya je namreč že večkrat pojasnila, da želi ohraniti zasebnost njunega razmerja. "Preprosto se mi zdi, da obstaja določena stopnja parasocialnega zanimanja za moje zasebno razmerje, kar razumem. Zavedam se, da sem javna osebnost in da je tudi on, prav tako pa se zavedam, da sva odraščala pred očmi javnosti in da sva igrala v filmih, v katerih se zaljubiva drug v drugega. Zato to res razumem in tega ne želim odpraviti z besedami: 'Ne vtikajte se v moje življenje' ali kaj podobnega," je povedala za The New York Times. "V marsičem sem tudi zelo zasebna oseba in po svojih najboljših močeh poskušam nekatere stvari obdržati zase – zase in zanj."

Zendaya je povedala, da se s Hollandom ne poskušata "skrivati pred svetom", temveč zgolj želita nekatere stvari "ohraniti zase", da bi lahko "ohranila to veselje" med njima ter njunimi najbližjimi. Čeprav zvezdnica serije Evforija razume, da je za njuno razmerje veliko javnega zanimanja, oboževalcem ne želi razkriti vsake podrobnosti. "Slišim to zanimanje, vendar imam tudi svoje majhne meje glede tega, o čem rada govorim in kaj želim odpreti kot temo, pa tudi glede tega, kaj sem pripravljena deliti. Poskušam najti ravnovesje nekje vmes."

Zendaya Tom Holland poroka zveza spiderman
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KOMENTARJI5

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BoriSe
07. 08. 2026 20.51
Pa to ni zenska za tega smrkavca in še za glavo večja je od njega! Saj ga bo uničila v postelji..😁🤣😂
Odgovori
0 0
Eksiflajs96
07. 08. 2026 19.27
Ona 15cm visja on pa ko en fantk..
Odgovori
0 0
simply.b
07. 08. 2026 16.54
Se še nista ločila ?
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+1
2 1
Grande cojones
07. 08. 2026 16.34
Nikakor ne pašeta skupaj. Ta tip sploh nima karizme ....
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+2
2 0
poper00
07. 08. 2026 16.38
Kaj bi šele delal ,če bi imel karizmo.
Odgovori
+1
1 0
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