Tom in Zendaya poroko okronala z zabavo v prestižnem hotelu

Zendaya in Tom Holland sta se s prijatelji in družinskimi člani zbrala v razkošnem podeželskem hotelu Beaverbrook v britanskem Surreyju. Hotel ima po poročanju revije 56 sob in suit ter se razprostira na 150 hektarjih zemljišča. Razkošno posestvo leži v bližini Hollandovega rojstnega kraja Kingston upon Thames v jugozahodnem Londonu.

Hotel Beaverbrook FOTO: Profimedia

"Poroka je imela zelo naraven pridih," je za revijo razkril neimenovan vir blizu mladoporočencev. Na praznovanju so bili tudi Hollandovi trije bratje, Sam, Harry in Paddy, ki so bivali v hiškah, raztresenih po posestvu. Med praznovanjem so bili oblečeni v črne smokinge, v gumbnice suknjičev pa so si zataknili drobne travniške cvetlice. Zendaya, ki je stara 29 let, in 30-letni Holland sta se spoznala med snemanjem prvega filma Spider-Man. Dolga leta sta vztrajala, da sta le tesna prijatelja, medtem ko so se vse glasneje širila ugibanja o njunem razmerju. Njuna filmska lika Peter Parker in MJ sta se prvič poljubila na velikem platnu v filmu Spider-Man: Daleč od doma leta 2019.

Tom Holland in Zendaya FOTO: AP

Julija 2021 so njuno razmerje mediji tudi javno potrdili, ko so ju fotografirali med poljubljanjem v avtomobilu. Dva meseca pozneje je Holland Zendayin 25. rojstni dan zaznamoval z objavo zrcalnega selfija, na katerem sta skupaj, sam pa je bil oblečen v kostum Spider-Mana. "Moja MJ, želim ti najlepši rojstni dan. Pokliči me, ko boš pokonci," je zapisal. Januarja 2025 je Zendaya sprožila ugibanja o zaroki, ko se je na podelitvi zlatih globusov pojavila z velikim diamantnim prstanom na prstancu leve roke. Manj kot 24 ur pozneje je revija People potrdila, da sta zvezdnika zaročena. V začetku letošnjega leta je igralkin stilist Law Roach namignil, da se je njuna poroka že zgodila, marca pa je Zendaya to navidezno potrdila, ko se je na podelitvi oskarjev pojavila s poročnim prstanom. Da sta si res dahnila usodni da, je Holland uradno potrdil šele v začetku poletja.

Odmevni 'selfie' Zendaye in Toma Hollanda. FOTO: Instagram