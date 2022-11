Tom Jones po drugi zamenjavi kolka: Očka ima dva nova kolka

"Očka ima sedaj dva nova kolka! Vsem tistim, ki ste bili zaskrbljeni zame in ste mi zaželeli vse dobro, sporočam, da je bila moja operacija uspešna. Sledim zdravnikovim navodilom, hodim na fizioterapijo in z veseljem sporočam, da se bom kmalu vrnil!" je zapisal 82-letni pevec.

V komentarjih mu je podporo izrazil glasbenik Gavin Rossdale, ki ga je označil za bioničnega človeka. Tudi žena igralca Brucea Willisa, Emma Willis, je pevcu poslala dobre želje. Novica, da je moral Jones na operacijo, je prišla v javnost po govoricah, da naj bi se pevec pred nastopom julija zgrudil, a je takrat oboževalcem sporočil, da je bil kriv laringitis, ki ga je prebolel.

V izjavi je zapisal, da je noč prej potoval iz Združenega kraljestva v Budimpešto in se zbudil z bolečim grlom. Kot je še dodal, mu je zdravnik postavil diagnozo laringitisa in svetoval, naj prestavi nastop. Predpisal mu je tudi zdravila in počitek glasilk. "Nikjer se nisem nikoli zgrudil, to so le govorice. Upam, da se bo vnetje kmalu pomirilo, veselim pa se nadaljevanja poletne turneje," je takrat še pripisal.