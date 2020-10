Tom Parker iz The Wanted: Imam možganski tumor, ki ga ni mogoče operirati

Član priljubljene britansko-irske fantovske skupine The Wanted je po daljši medijski odsotnosti sporočil žalostno novico. Pred nekaj tedni mu je bil diagnosticiran najagresivnejši možganski tumor v četrti fazi. Tumorja žal ni mogoče operativno odstraniti, pevec pa je obljubil, da se bo boril z vsemi močmi. Parker je očka enoletne deklice, s soprogo pa ravno pričakujeta drugega otroka.

Tom Parker je s sledilci na Instagramu delil žalostno vest, pred kratkim mu je bil namreč diagnosticiran možganski tumor, ki ga ni mogoče kirurško odstraniti, ob tem pa oboževalcem obljubil, da ni obupal in da se ob podpori družine pogumno podaja v boj proti zahrbtni bolezni. 32-letni pevec je dejal, da je že pričel z zdravljenjem. V zapisu je sporočil: ''Popolnoma smo obupani, pa vendar se bomo proti temu borili do konca. Ne želimo žalosti, temveč samo vašo ljubezen in pozitivnost, skupaj bomo ozavestili ljudi o tej grozni bolezni in poiskali vse možne opcije za ozdravitev. Čaka me težek boj, ampak z vašo ljubeznijo in podporo bom premagal tudi to.''

V intervjuju za eno od britanskih revij je Parker povedal, da je njegova uradna diagnoza multiformni glioblastom, ki je najpogostejši in najagresivnejši primarni možganski tumor pri človeku. Tom ima tumor četrte stopnje, preživetje s standardnim obsevanjem in kemoterapijo pa je približno 15 mesecev, poročajo britanski mediji. Zvezdnik je dejal tudi, da je do diagnoze prišel pred šestimi tedni, po tem, ko je doživel nekaj epileptičnih napadov.

icon-expand Tom je za tumor izvedel po tem, ko je doživel nekaj epileptičnih napadov. Diagnoza ga je šokirala. FOTO: Profimedia

''Okrog moje bolniške postelje so potegnili zaveso in dejali: 'To je možganski tumor.' Vse o čemer sem lahko razmišljal so bile kletvice. Bil sem v šoku. To je tumor četrte stopnje in dejali so, da je neozdravljiv,''je težke trenutke opisal član fantovske skupine in ob tem dejal še: ''S tem se težko sprijazniš. Še zmeraj nisem čisto dojel.''

Parker, ki je poročen z igralko Kelsey Hardwick je oče enoletneAurelia, par pa pričakuje drugega otroka. Hardwickova je v nedavnem intervjuju povedala, da moževa diagnoza ''še zmeraj ne deluje kot nekaj resničnega''. Povedala je, da se zaveda, da bo Tom le s težavo sprejel to usodo, tudi sama se bori z dejstvi: ''Opazovati partnerja, kako gre čez nekaj tako groznega, je izredno težko.''

icon-expand The Wanted leta 2010, Tom Parker na fotografiji skrajno desno. FOTO: Profimedia