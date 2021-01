Tom Parker razkril, da se je možganski tumor znatno zmanjšal

Lani oktobra smo poročali, da je 32-letni glasbenik Tom Parker, sicer znan kot član skupine The Wanted, razkril, da ima neozdravljiv tumor na možganih. Nekaj tednov pozneje je drugič postal očka. A tragična novica ima zdaj pozitivno noto. Tom je sporočil, da se je tumor znatno zmanjšal.

Tom Parker, britanski pevec, je sporočil, da se je tumor, ki ga sicer ne morejo operirati in tako odstraniti, znatno zmanjšal. "Znatno se zmanjšuje," so besede, ki jih je 32-letnik zapisal ob eni zadnjih objav na Instagramu. Na fotografiji je z ženo Kelsey Hardwickin njunima otrokoma.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"To so besede, ki sem jim prejel danes in jih ne morem nehati ponavljati znova in znova. Imel sem magnetno resonanco glave in moji rezultati so bili dobri. Povedali so, da se je tumor znatno zmanjšal in da se dobro odzivam na zdravila."

Zahvalil se je družini, prijateljem in oboževalcem za vso podporo, ki jo je prejel v zadnjih štirih mesecih. Dodal je, da se bo še naprej boril pri krčenju'tega pra***'. "Prijatelji, družina in vsi, ki ste z menoj na tem potovanju, vi ste tisti, ki ste mi pomagali prebroditi najtemnejše dni življenja. Vsem tukaj: hvala za ljubezen, svetlobo in pozitivnost. Vi ste moj navdih. Nobeno sporočilo ni bilo spregledano in vsako sporočilo me navdahne s pogumom in močjo. Danes je j***** dober dan!"

icon-expand Kelsey in Tom FOTO: Profimedia

Oktobra je pevec in očka dveh otrok oboževalcem sporočil žalostno novico, da ima možganski tumor, ki ga ni mogoče operirati. "Popolnoma smo obupani, pa vendar se bomo proti temu borili do konca. Ne želimo žalosti, temveč samo vašo ljubezen in pozitivnost, skupaj bomo ozavestili ljudi o tej grozni bolezni in poiskali vse načine za ozdravitev. Čaka me težek boj, ampak z vašo ljubeznijo in podporo bom premagal tudi to," je takrat zapisal Tom, ki so mu po hudih epileptičnih napadih diagnosticirali tumor četrte stopnje. Takrat so povedali, da naj bi s pomočjo obsevanja in kemoterapij pred seboj imel le še slabih 15 mesecev.