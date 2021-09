Tom Parker: Raku ne posvečam pozornosti

Lani oktobra smo poročali, da je 33-letni glasbenik Tom Parker , sicer znan kot član skupine The Wanted , razkril, da ima neozdravljiv tumor na možganih. Kljub težki bolezni pa ni vrgel puške v koruzo temveč se je odločil, da bo "vsak dan živel tako, kot da je njegov zadnji," kar pomeni, da svoje pozornosti ne bo posvečal raku. "Več pozornosti kot posvečaš bolezni, bolj ta zavzame tvoje življenje in tega nočem," je dejal v pogovoru za BBC.

Tom svoje dneve zato raje preživlja z družino prav tako pa se pripravlja na prav poseben dogodek v svojem življenju. Po sedmih letih premora bo namreč s skupino The Wanted zopet stopil na oder in to s prav posebnim namenom. Dobrodelni koncert, ki se bo odvil v slavni Royal Albert Hall dvorani in bo poleg angleške fantovske skupine gostil zvezdnike kot so Ed Sheeran, Sigrid, Liam Payne in McFly, bo zbiral sredstva za dve prav posebni organizaciji, ki sta Tomu pri srcu, Stand Up To Cancer in National Brain Appeal.

"Nastop je nastal popolnoma spontano," je dejal Parker, ki je do tistega trenutka mislil, da se skupina nikoli ne bo vrnila pred oboževalce. Pogovori o ponovnem združenju moči so sicer nastajali že v lanskem letu, a jim je načrte prekrižala pandemija ter tudi Tomova diagnoza. "Priznati moram, da me je precej strah, a se hkrati nastopa zelo veselim. V zadnjih nekaj tednih vaj smo ugotovili, da je med nami še kemija," je še povedal. Z oboževalci je na družbenih omrežjih že delil vpogled v priprave.