Toma Bradyja napadli zaradi videa s hčerko: Lahko te je sram

Tom in Gisele sta poročena že 10 let. Skupaj imata dva otroka, Tom pa ima iz prejšnjega zakona še enega.

Toma Bradyja , enega najbolj koristnih igralcev lige ameriškega nogometa NFL in moža slavne manekenke Gisele Bündchen , so sledilci napadli na družbenih omrežjih, po tem, ko je objavil počitniški video. Objavil je namreč video s šestletno hčerko, s katero skoči v vodo iz manjšega slapu v jezerce pod njim. Pod video je zapisal: "Če bo Vivi kdaj športnica, verjetno ne bo sinhrona plavalka. Ampak očka ji bo vedno dal oceno 10."

Ne samo, da so ga napadli njegovi sledilci, med drugim so, za nekatere sporni video, komentirali tudi znani obrazi. Javil se je Dwayne Johnson The Rock, ki je zapisal: "Veš, da ti popolnoma zaupam kot človeku, prijatelju, športniku in kot očetu, ampak ... Zaradi tega videa me je spreletel srh. Jezus!"

Toma je naslovil tudi ameriški deskar Kelly Slater, ki je v komentar zapisal: "Je rama okej?" S tem je verjetno mislil na šestletnico, ki na koncu videa v vodi pristane malce nerodno.

Eden od sledilcev je zapisal: "Lahko te je sram, da hčerka ni imela rešilnega jopiča na sebi! Še bolj pa te je lahko sram, da je morala skočiti s tabo! Delaj napake v športu, ne delaj jih s hčerko." Med komentatorji so bili tudi takšni, ki so Toma zagovarjali: "Najboljši trenutki so tisti, kjer oče hčerko uči, da naj se ničesar ne boji." Eden od oboževalcev pa je dodal, da se morajo kritiki pomiriti, da pretiravajo: "Hčerka bi se lahko poškodovala tudi na letalu. Pomirite se. Vsi bi kdaj pa kdaj potrebovali takšno motivacijo, kot je Tom svoji hčerki."