Tommy Cash odgovarja Italijanom: Rad imam Italijo in jo izjemno spoštujem

Mnogi so mnenja, da je besedilo polno stereotipov in predsodkov. Provokativni estonski glasbenik, ki je na sceni že več kot desetletje, zdaj odgovarja, da s skladbo ni želel užaliti Italije in da se je za prijavo na estonski predizbor odločil, ko se je njegova babica zjokala ob poslušanju skladbe. "Rad imam Italijo in jo izjemno spoštujem," je zvezdnik dejal za italijanski javni radio Rai.

"Ciao bella, I'm Tommaso, addicted to tobacco. (Hej, lepotica, jaz sem Tommaso in sem zasvojen s tobakom, op. a.)," zapoje Cash. V besedilu se dotika tudi drugih stereotipov, povezanih z Italijo. Med drugim govori, da ima veliko denarja, omenja mafijo, življenje pa primerja s špageti.