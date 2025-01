Tommy Fury je razkril, da so za razhod z zaročenko krive njegove težave z alkoholom

Resničnostno oddajo Otok ljubezni si lahko ogledate na VOYO.

"Večino noči sem pil do nezavesti. Mislim, da je to terjalo svoj davek. Nikoli nisem varal, to lahko vprašate tudi Molly. Kriva je bila pijača, kar nikoli ni dobra stvar. Razšla sva se, ker sem imel težave z alkoholom in nisem zmogel biti partner, kakršen sem si želel biti. Ubija me, da moram to reči, a res nisem zmogel. Všeč mi je bilo pivo in rad sem pil," je še dodal Fury.