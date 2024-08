Tommy Fury zgrožen zaradi obtožb, s katerimi se sooča po razhodu z Molly-Mae

Molly-Mae Hague in Tommy Fury sta nedavno sporočila, da sta se po petih letih zveze razšla, vse od takrat pa javnost ugiba, kaj je bil razlog, da sta namesto pred oltar, šla vsak svojo pot. Zvezdnika sta se po objavi novice na družbenih omrežjih najprej zavila v molk, prva ga je prekinila 25-letnica, ki se je na Instagramu zahvalila oboževalcem, sedaj pa se je oglasil tudi mladi Fury, ki je priznal, da so bili zadnji tedni zanj zelo boleči.

"Zadnji tedni so bili zelo boleči. Lažne obtožbe, ki so zaokrožile o meni, so bile grozne. Hvala vsem, ki ste mi stali ob strani v tem času," je zapisal Tommy, ki je dodal še svojo fotografijo iz telovadnice.

Par se je razšel leto po tem, ko je Fury julija 2023 vplivnico na idilični lokaciji sredi gora, obdan z več sto cvetovi in v družbi hčerke, zaprosil za roko. 25-letnika sta skupaj nastopila tudi v resničnostni seriji At Home With The Furys, ki spremlja družino Tommyjevega polbrata, prav tako boksarja Tysona Furyja.