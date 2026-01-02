Naslovnica
Tommy Lee Jones na prvi dan leta izgubil hčerko

San Francisco, 02. 01. 2026 10.26 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Tommy Lee Jones in Victoria Jones

Tommy Lee Jones v novo leto vstopa ovit v črnino. Tuji mediji poročajo, da je v 35. letu umrla njegova hčerka Victoria Jones. Prvega januarja so jo mrtvo našli v znanem kalifornijskem hotelu, vzrok smrti zaenkrat ni znan.

Umrla je Victoria Jones, hčerka znanega ameriškega igralca Tommyja Leeja Jonesa. 34-letnico so neodzivno našli v hotelu v mestu San Francisco. Kljub nudenju prve pomoči je Victoria Jones na kraju umrla. Vzrok smrti zaenkrat ostaja neznanka, okoliščine pa že preiskuje tamkajšnja policija.

Tommy Lee Jones in Victoria Jones
Tommy Lee Jones in Victoria Jones
FOTO: Profimedia

Kot deklica je Victoria sledila stopinjam znanega očeta in skupaj z njim nastopila v filmu Možje v črnem 2. Leta 2003 se je pojavila v epizodi priljubljene serije One Tree Hill, dve leti kasneje pa je zaigrala v filmu Trikrat pokopani Melquiades Estrada, ki ga je režiral njen oče. Kasneje je igralsko kariero opustila, je pa očeta večkrat pospremila po rdeči preprogi.

Tommy Lee Jones je bil z Victoriino mamo Kimberlea Cloughley poročen med letoma 1981 in 1996. Poleg Victorie sta v zakonu povila še sina Austina. Leta 2006 je reviji New Yorker dejal: "Victoria je dobra igralka, ima svojo SAG izkaznico in odlično govori špansko. Ko je bila malčica, sem njeni varuški Leticii naročil, naj se z njo pogovarja v španščini."

Tommy Lee Jones hčerka smrt Victoria Jones

