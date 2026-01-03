Naslovnica
Tommy Lee Jones prekinil molk po smrti hčerke

Los Angeles, 03. 01. 2026 10.30 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Tommy Lee Jones in Victoria Jones

Družina Victorie Jones, ki je umrla prvega januarja letos, je po tragičnem dogodku podala izjavo za javnost. V njej žalujoči oče Tommy Lee Jones, znan ameriški igralec, s preostalimi sorodniki prosi za spoštovanje zasebnosti in se zahvaljuje vsem za molitve.

Igralec Tommy Lee Jones je po smrti hčerke Victorie Jones skupaj z družino podal izjavo za javnost, v kateri je zapisal: "Cenimo prijazne besede, misli in molitve. Prosimo, da v tem težkem času spoštujete našo zasebnost. Hvala." Pod sporočilo so se žalujoči podpisali kot: "Družina Victorie Kafka Jones."

Victoria Jones (na sredini) in Tommy Lee Jones
Victoria Jones (na sredini) in Tommy Lee Jones
FOTO: AP

Spomnimo, 34-letnico so mrtvo našli na prvi dan novega leta v hotelu v mestu San Francisco. Kljub nudenju prve pomoči je Victoria Jones na kraju umrla. Vzrok smrti za zdaj ostaja neznanka, okoliščine pa že preiskuje tamkajšnja policija.

Preberi še Tommy Lee Jones na prvi dan leta izgubil hčerko

Tommy Lee Jones je bil z Victorijino mamo Kimberlea Cloughley poročen med letoma 1981 in 1996. Poleg Victorie sta v zakonu povila še sina Austina. Hčerka Victoria je nekaj časa sledila stopinjam slavnega očeta, tudi po prekinitvi igralske kariere pa je očeta spremljala na raznih dogodkih.

