Tommy Lee Jones prekinil molk po smrti hčerke

Igralec Tommy Lee Jones je po smrti hčerke Victorie Jones skupaj z družino podal izjavo za javnost, v kateri je zapisal: "Cenimo prijazne besede, misli in molitve. Prosimo, da v tem težkem času spoštujete našo zasebnost. Hvala." Pod sporočilo so se žalujoči podpisali kot: "Družina Victorie Kafka Jones."
Spomnimo, 34-letnico so mrtvo našli na prvi dan novega leta v hotelu v mestu San Francisco. Kljub nudenju prve pomoči je Victoria Jones na kraju umrla. Vzrok smrti za zdaj ostaja neznanka, okoliščine pa že preiskuje tamkajšnja policija.
Tommy Lee Jones je bil z Victorijino mamo Kimberlea Cloughley poročen med letoma 1981 in 1996. Poleg Victorie sta v zakonu povila še sina Austina. Hčerka Victoria je nekaj časa sledila stopinjam slavnega očeta, tudi po prekinitvi igralske kariere pa je očeta spremljala na raznih dogodkih.
