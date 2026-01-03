Tommy Lee Jones prekinil molk po smrti hčerke

Igralec Tommy Lee Jones je po smrti hčerke Victorie Jones skupaj z družino podal izjavo za javnost, v kateri je zapisal: "Cenimo prijazne besede, misli in molitve. Prosimo, da v tem težkem času spoštujete našo zasebnost. Hvala." Pod sporočilo so se žalujoči podpisali kot: "Družina Victorie Kafka Jones."

Victoria Jones (na sredini) in Tommy Lee Jones FOTO: AP

Spomnimo, 34-letnico so mrtvo našli na prvi dan novega leta v hotelu v mestu San Francisco. Kljub nudenju prve pomoči je Victoria Jones na kraju umrla. Vzrok smrti za zdaj ostaja neznanka, okoliščine pa že preiskuje tamkajšnja policija.