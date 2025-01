Tommy Lee kritiziral glasbenike, ki v času požarov promovirajo svojo glasbo

Tommy Lee je glasbeni svet opozoril, da se mora v tem času osredotočati na bolj pomembne stvari, kot so promocija nove glasbe in turneje. Bobnar skupine Mötley Crüe in nekdanji mož Pamele Anderson je v zapisu na družbenem omrežju ostro kritiziral glasbene kolege, ki v času požarov, ki divjajo po Los Angelesu, ne sočustvujejo z žrtvami, ki so izgubili svoje imetje in celo družinske člane, in jih pozval, naj svojo pozornost raje usmerijo v pomoč v kot lastno promocijo.

"Na bruhanje mi gre, ko vidim, da večina ljudi še naprej objavlja bedne objave na družbenih omrežjih! Ljudje, v tem trenutku nikogar ne zanima, kdaj bo izšel vaš naslednji album ali kdaj imate koncert, saj se večina ljudi sooča z največjo katastrofo vseh časov! Razumem, da je vedno potrebne nekaj pomoči, a pustite že vse to ob strani in poglejte, kako lahko pomagate," je zapisal 62-letnik.

Vsem tistim, ki so prizadeti v požarih, pa je objavo na družbenih omrežjih posvetila tudi Leejeva skupina."Vsem, ki so prizadeti v uničujočih požarih v našem domačem mestu Los Angeles, ki so brez primere, sporočamo, da so naše misli v tem težkem času z vami. Bodite vi in vaši najdražji na varnem, medtem ko skupaj premagujemo to stvar," so zapisali rokerji Mötley Crüe.

Požari so v bližini Los Angelesa začeli divjati 7. januarja, prizadeli pa so več deset tisoč ljudi, ki so se morali umakniti na varno. Mnogi so izgubili svoje domove in podjetja, 25 ljudi pa naj bi izgubilo življenje.