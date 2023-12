Tommy Lee obtožen spolnega napada, ki naj bi se zgodil v helikopterju

V helikopterju je bil poleg žrtve in nekdanjega moža Pamele Anderson tudi pilot David Martz, ki je dekle povabil na polet, saj sta se poznala že od prej. "Nekaj minut po vzletu je vzel alkohol, ki ga je hranil v helikopterju, in začel mešati pijače," je zapisano v tožbi. Pilot in Tommy sta nato pila alkohol, kadila marihuano in uživala kokain, ona pa ni zaužila ničesar. V nekem trenutku naj bi jo poklicala v pilotsko kabino, kjer jo je 61-letni bobnar skupine Mötley Crüe spolno napadel. "Lee si je slekel hlače in poskušal položiti glavo žrtve na svoje genitalije. Začela je jokati, a ni mogla pobegniti," so odvetniki še zapisali v tožbi.