Tommy Lee sinovom ne želi dajati ljubezenskih nasvetov

"Včasih je bolje, da padeš ali da se udariš v glavo in da si pri tem sam," je povedal 57-letni Tommy Lee , ki ima z nekdanjo playboyjevo zajčico dva sinova: 24-letnega Brandona in 22-letnega Dylana . Kot je povedal v pogovoru za Us Weekly , je tudi ljubezen učni proces: "Lahko sediš in mahaš z belo zastavo, lahko deliš nasvete in ščitiš otroke, a včasih so pač najboljše lekcije tiste, ki jih sam izkusiš."

Seveda sinovoma pomaga, ko si tega želita in ko ga prosita za pomoč, a sam od sebe v njiju ne sili in želi, da se razvijeta v moške, kakršna želita sama biti. "Nekomu lahko pomagaš toliko, da ne ponovi tvojih napak, to seveda pomagam," je še povedal.

Tommy je še povedal, da z nekdanjo ženo Pamelo svoja sinova podpirata na njuni poti in jima poskušata omogočiti čim več stvari. "Odrasla sta, a vedno bosta moji dve mali opici," je razneženo povedal nasmejani glasbenik: "Neverjetno ju imam rad."

Povedal je, da sta sinova kot jing in jang in da si bolj različna ne bi mogla biti. "Dylan je umirjen in bolj glasbeni tip, Brandon pa je hiperaktiven. Vsak je nekaj podedoval po meni." Dylan ima svojo skupino Midnight Kids in je pred časom za Us Weekly povedal, da ga oče podpira, da pa mu ne svetuje, kar se glasbe tiče. "Pusti me, da si sam krojim svojo glasbeno pot," je takrat povedal 22-letnik.