Tommy Mottola bo na Broadway pripeljal muzikal o Johnnyju Cashu

Datum začetka produkcije še ni znan, jasno pa ni niti, kdo bo prevzel glavno vlogo pevca, ki se ga je v času uspešne kariere prijel vzdevek Mož v črnem. Johnny je eden najbolje prodajanih svetovnih pevcev s kariero, ki se je dotaknila mnogih, ki so njegovo zgodbo spoznali že v biografskem filmu iz leta 2005. V celovečercu Hoja po robu sta glavni vlogi kot Cash in Carterjeva prevzela Joaquin Phoenix in Reese Witherspoon , ta se je za izjemno delo razveselila tudi oskarja v kategoriji glavne ženske vloge.

Govorice o muzikalu je prvi soprog Mariah Carey in sedanji mož pevke Thalie spodbudil še pred panedmijo, ki je zaprla vrata teatra in dvoran po svetu, posledice zaprtja pa je močno občutil ravno Broadway. Leta 2018 je za Variety o produkciji muzikala tako povedal: ''Na Broadwayu je vse toliko težje kot v glasbeni industriji. Toliko stvari se lahko spreminja, na toliko stvari moraš misliti. Če spremeniš eno stvar, vpliva na vse ostalo. Vseeno pa vidim priložnost, da se lahko pozabavamo. To bo priložnost, da raziščem to kombinacijo govorjene besede, plesa, osvetlitve, zvoka in drugih komponent, ki prispevajo, da bo zadeva dobro izpeljana.''