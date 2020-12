'Tomovo norenje na snemanju je pokazalo njegovo resnično osebnost'

"Stavim, da je bilo Tomovo norenje napisano zanj s strani enega od vodij v scientološki cerkvi in da so potem oni to dali v medije," je Leah povedala v intervjuju za portal The underground bunker, ki temelji na razkrivanju resnic o scientologiji: "To so izdali z namenom, da bi se o njem govorilo še več kot sicer. Je pa Tomova reakcija pokazala njegovo resnično osebnost. Je zelo nasilna oseba in sama sem temu večkrat tudi pričala. Tudi sama sem bila žrtev njegovih izpadov in o podobnih zlorabah so mi pripovedovali njegovo nekdanje dekle, zaposleni in bivši prijatelji."