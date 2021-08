Tomu Cruisu v ukradenem avtomobilu odpeljali za več tisoč evrov prtljage

Tom Cruise v Veliki Britaniji snema nadaljevanje filma Misija: Nemogoče. Ekipo ustvarjalcev sedmega nadaljevanja akcijske franšize je v zadnjem letu in pol doletelo že kar nekaj pretresov – od okužb s koronavirusom do nenehnega prestavljanja snemanja, poškodb in celo nebrzdanega vpitja Toma Cruisa na njegove podrejene, ker niso upoštevali navodil produkcije, kako se uspešno obvarovati pred okužbami s koronavirusom.

Zdaj ima igralec nove preglavice. Tatovi so v Birminghamu odtujili avtomobil znamke BMW, ki pripada njegovemu osebnemu varnostniku, v njem pa je imel zvezdnik za več tisoč evrov prtljage, piše jo britanski mediji.

Nepridipravi so uporabili motilec elektronskega zaklepanja avtomobilov in si tako zagotovili, da je jekleni konjiček ostal odklenjen. Rop se je zgodil na parkirišču birminghamskega hotela, v katerem ima Tom shranjenih nekaj osebnih stvari. Filmski zvezdnik sicer domuje v vili v Kentu in po Veliki Britaniji potuje z zasebnim helikopterjem.

"Toma so po Birminghamu vozili z drugim avtomobilom, in ko njega in njegovega osebnega varnostnika ni bilo pri hotelu, so tatovi ukradli drug avtomobil, v katerem je bilo kar nekaj Tomove prtljage. Jeklenega konjička so sicer že dobili nazaj – policisti so ga z lahkoto izsledili, saj je imel nameščeno sledilno napravo, a žal Tomove prtljage ni več. To so vzeli. Tom in njegov osebni varnostnik sta bila izjemno jezna, da se je to zgodilo," je za The Sun povedal neimenovan vir.