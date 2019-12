Tomu Hanksu in njegovi družini ponudili grško državljanstvo.

'Ameriški oče' bi torej utegnil postati tudi 'grški oče', s soprogo Rito Wilson in otroki pa ima na voljo leto dni, da se odloči, ali bo ponujeno sprejel. V tem času mora namreč izreči in podpisati prisego na grškem Ministrstvu za notranje zadeve, po izteku enega leta pa bo nepodpisana častna odredba postala neveljavna.

Po poročanju CNN je grški predsednik Prokopis Pavlopoulos ponudil grško državljanstvo ameriškemu igralcu Tomu Hanksu in njegovi družini. Iz predsednikovega urada so v izjavi za javnost sporočili, da je predsednik 27. decembra podpisal častno odredbo o naturalizaciji. Slednja je po grški zakonodaji lahko dodeljena tujemu državljanu, ki je Grčiji ponudil posebne usluge ali pa bi njegova naturalizacija lahko služila interesu države.

Grški notranji minister Takis Theodorikakos je za CNN v kratkem komentarju pojasnil predsednikovo odločitev:''Tom Hanks je pokazal veliko zanimanje in izkazal veliko podporo ljudem v Mati, ki so bili na udaru divjajočih požarov v preteklem letu. Krizno stanje je takrat promoviral tudi prek svojih družbenih omrežij.''

To pa ni edini primer, ko je Hanks opozoril javnost na dogajanje v Grčiji. S soprogo Rito, ki je po mamini strani Grkinja in je bila vzgojena v grški pravoslavni veri, je namreč pogost obiskovalec otoka Antiparos, kjer ima svojo lastnino, zakonca pa sta doslej ustvarila tudi nekaj filmskih vsebin, ki omenjajo Grčijo in grško skupnost, kot denimo Mamma Mia!, Moja obilna grška poroka in druge.

CNN se je za komentar obrnil na Hanksovega predstavnika za odnose z javnostmi, a zaenkrat še ni prejel odgovora.