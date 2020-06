Tomu Jonesu ob rojstvu življenje rešila njegova babica

Legendarni glasbenik Tom Jones , ki slovi po uspešnicah kot je Sex Bomb, It's so unusual, She's a lady in drugih, bo 7. junija praznoval svoj 80. rojstni dan. Za britanski radio BBC 2 je v pogovorni oddaji povedal, kaj se je dogajalo 7. junija 1940, na dan ko se je rodil.

"Ko sem se rodil, so medicinske babice menile, da sem se rodil mrtev, ker nisem spustil niti zvoka,"je povedal 79-letnik in nadaljeval: "Moji mami so rekli, da jim je grozno žal, a da očitno ne diham. Hvala bogu je bila tam moja stara mama. Rekla je: 'Samo trenutek', prinesla je vedro hladne vode, me zagrabila za gležnje in me potunkala v vodo."No, takrat pa je glasbenik le zajokal in izkazalo se je, da so se zmotili. Mali Tom je bil še kako živ.

Jones se je rodil v majhnem kraju Trefores v Walesu. Imel je zelo težko otroštvo, ker je bil kar dve leti prikovan na svoj dom, ker je kot otrok zbolel za tuberkulozo. Tisti čas je primerjal s časom koronavirusa. "Dve leti sem bil izoliran v svoji rojstni hiši zaradi tuberkuloze. In sem mislil, da je grozno. A zdravstveno osebje mi je tako zelo pomagalo, kot to počnejo danes. Tudi to bomo preživeli, bog vas blagoslovi."