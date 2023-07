Tonći Huljić o vnukinji: Veliko lastnosti je podedovala po očetu in dedku

Hrvaški glasbenik in tekstopisec nekaterih največjih hrvaških uspešnic Tonći Huljić je prvič spregovoril o svoji prvi vnukinji Albi in svojem zetu Petru Grašu. Tonći pravi, da je vnukinja veliko osebnostnih lastnosti podedovala prav po njima.

"Alba je radovedna in neumorna, to sta dve lastnosti, ki jih je podedovala po svojem očetu in dedku," je Tonći Huljić, sicer tast Petra Graša, povedal o svoji vnukinji Albi. Svojo vnukinjo obožuje, je povedal za hrvaško revijo Gloria in dodal, da pa se v samo vzgojo Albe noče vmešavati, saj bi to lahko vse skupaj samo 'pokvarilo'.

icon-expand Tonći Huljić FOTO: RTL

Pohvalil je tudi svojo hčer Hano, za katero pravi, da je enkratna mama, njegova žena Vjekoslava pa enkratna babica, ki priskoči na pomoč, ko to potrebujejo. "Naši hiši sta oddaljeni 300 metrov, zato sta Grašo in Hana velikokrat pri nas in midva pri njih," je povedal še Tonći, ki ga bomo jeseni lahko spremljali tudi kot žiranta v novem šovu Superstar na naši sestrski televiziji RTL.

Tonći in Petar se sicer poznata že več kot dve desetletlji, saj že dolga leta sodelujeta poslovno. In kako se glasbenika in poslovna partnerja razumeta zdaj, ko sta tudi družinsko povezana? "Sem človek, ki se zelo rad šali, in odnos med nama je že 26 let enak. Že dolgo sva kot družina. Mi, Dalmatinci, mi imamo specifičen smisel za humor," je povedal Huljić za RTL Exkluziv.