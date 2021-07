Toni Garrn in Alex Pettyfer sta postala starša

''To zame verjetno pomeni, da se moje življenje za vedno spreminja,'' je povedala v videoposnetku digitalne izdaje revije in dodala, da je na to lepo novico zelo dolgo čakala: ''Mislila sem si – končno! Bila sem zelo, zelo, zelo navdušena!''

Igralec, ki je bil tudi del zasedbe filma Vroči Mike, in manekenka, ki je bila obraz znamke Calvin Klein in ena od zasedbe Viktorijinih angelčkov, sta se poročila lani oktobra. Poročna slovesnost se je odvila v njenem domačem Hamburgu, Toni pa je marca v nemški reviji Vogue javnosti naznanila nosečnost s fotografijami.

Razložila je tudi, da se ji je zdel najboljši del nosečnosti to, da se je vsak dan znova zbudila v vedenju, da je noseča: ''Bilo je zelo razburljivo živeti z dejstvom, da imam v trebuhu otročička.'' Povedala je tudi, da se ji je zdelo preteklo leto idealno za to, da zanosi in da sedaj postane mama, saj se je po njenem mnenju svet ustavil in je tako dobila priložnost, da se umiri: ''Moji možgani so se prilagodili na to, da se bom posvetila samo materinstvu.''