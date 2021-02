Tony Bennett razkril, da ima Alzheimerjevo bolezen

V članku za omenjeno revijo je Tony Bennett , legendarni glasbenik, razkril, da so mu pri 90. letih odkrili Alzheimerjevo bolezen in da z njo živi že zadnja štiri leta. Članek razkriva, kako je bolezen prizadela glasbenikov spomin in zmožnost prepoznavanja vsakdanjih stvari.

Njegova ženaSusan je za revijo povedala, da zvezdnik velikokrat ne ve, kje je in kaj se dogaja okoli njega. Da se v nekem trenutku zave samega sebe in da je popolnoma zmeden. Je pa bilo legendi do zdaj prizanesenih kar nekaj najhujših simptomov bolezni, vključno z disorientacijo, zaradi katere bolniki velikokrat odtavajo od doma, poleg tega pa nima epizod besa, strahu in depresije.

V objavi na Instagramu je Bennett zapisal: "Življenje je darilo, četudi z Alzheimerjem. Zahvaljujem se Susan in vsej svoji družini za njihovo podporo in tudi reviji AARP Magazine, ki je povedala mojo zgodbo."

Bennet, ki je sicer glasbena zvezda že od leta 1951, je znan po pesmih, kot so I Left My Heart in San Franciscoin The Shadow of Your Smile. Med največje uspehe kariere lahko šteje tudi številne duete, med drugim tudi album, ki ga je izdal z Lady Gaga. Album Cheek to Cheek je leta 2015 prejel tudi grammyja.