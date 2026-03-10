Naslovnica
Tuja scena

Tony Ceninski odpovedal koncert v Novem sadu, Jakov Jozinovič ga ne namerava

Ljubljana, 10. 03. 2026 21.00

Avtor:
Ota Širca Roš
Jakov Jozinović

Med tem, ko Jakov Jozinović pravi, da nastopa v Novem Sadu ne bo odpovedal - k temu ga pozivajo hrvaška veteranska združenja, pa se Tony Cetinski in njegova družina soočata z grožnjami s smrtjo, potem ko je odpovedal koncert v Novem Sadu.

Tony Cetinski je odpovedal koncert v dvorani SPENS v Novem Sadu, po tem ko so ga hrvaška veteranska združenja opozorila, da naj bi bila dvorana po padcu Vukovarja v vojnih 90. letih uporabljena kot taborišče za hrvaške ujetnike. Pevec je popustil, kot je zapisal, iz spoštovanja do ljudi, ki imajo na ta kraj boleče spomine, in poudaril, da odločitev ni usmerjena proti občinstvu v Srbiji.

Po odpovedi nastopa so njemu in družini grozili s smrtjo, župan Novega Sada pa je Tonyjeve trditve zavrnil in dejal, da je bil SPENS le sprejemni center za srbske begunce iz Hrvaške.

Skeptiki ugibajo, da zna biti pravi razlog le slaba prodaja vstopnic, za dvorano s kapaciteto 10 000 jih je namreč prodal le 3500. Veterani so se pevcu zahvalili za odločitev, hkrati pa so k odpovedi pozvali tudi maldega Jakova Jozinovića. 20-letni hrvaški pevski fenomen je potrdil svoj koncert v Novem Sadu in dejal, da ga bo vedno vodila ljubezen do glasbe in občinstva. "Letim za čudeži. Letim za ljubeznijo, ponižnostjo, mladostjo in glasbo, ki ne pozna meja," je zapisal.

jakov jozinović tony cetinski



krampolog
10. 03. 2026 21.09
itak primitiven narod na on stani Sotle
bibaleze
