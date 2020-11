Tony Cetinski podpornik Trumpa: Molimo zanj

V Združenih državah Amerike bodo 4. novembra razglasili novega predsednika. Za naslov se potegujeta demokratski kandidat Joe Biden in trenutni predsednik Donald Trump . Številni ameriški zvezdniki so skoraj v en glas izkazali podporo Bidnu , kot kaže pa se z njimi ne strinja hrvaški pevec Tony Cetinski .

51-letnik je tudi zapisal, da se mnogi verjetno sprašujejo, zakaj se je odločil za poziv in navaja, da bodo rezultati ameriških predsedniških volitev imeli posledice za ves svet. "Ne gre le za politiko, ampak tudi za obrambo krščanskih vrednot, ki jih je, kot žal lahko vidimo, vse manj v Evropi in tudi na Hrvaškem," pravi glasbenik.

"Dragi bratje in sestre, oglašam se z nekoliko nenavadnim povabilom, a vam bom pojasnil, zakaj. Vabim vas k molitvi desetih rožnih vencev za ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Res je, da se ima Trumpov nasprotnik za kristjana, a skoraj vse, za kar se zavzema, je v nasprotju z nauki katoliške cerkve in krščanstva na splošno – od zagovarjanja splava, do izjav, da bi morali otrokom, starim osem let, omogočiti operacijo in tretmaje, če želijo spremeniti spol," je Cetinski zapisal v prvem odstavku objave.

Omenil je tudi pokojnega papeža Janeza Pavla II., ki je govoril o stvareh, ki so pomemben za naš svet. Njegove besede ima glasbenik za preroške in meni, da se nanašajo na sedanjost: "Zdaj se soočamo z največjimi zgodovinskimi konflikti, ki jih je človeštvo doživelo. Pripravljeni moramo biti, da bomo v bližnji prihodnosti prestali velike preizkušnje, ki bodo zahtevale, da se bomo pripravljeni odreči celo življenju in darovati Kristusu in za Kristusa. Z vašo in mojo molitvijo je mogoče to težavo omiliti, vendar je ni več mogoče preprečiti."

Svoj zapis je končal z besedami: "Molimo za Donalda Trumpa, ki še zdaleč ni popoln, a eden redkih, ki bo vztrajal v boju za življenje še nerojenih in v boju krščanskih vrednot." Ob objavo je dodal še videoposnetek o predsedniku ZDA. Njegovo mnenje je sprožilo plaz komentarjev, med njimi so številni privrženci, ki ga odločno podpirajo.