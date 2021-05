Tony Cetinski naznanil, da bo dobil vnukinjo: Čakamo te, Elena

Tonyjev 23-letni sin Christian, ki z ženo Nino živi v Berlinu, je namreč že pred časom na Instagramu objavil novico, da bo postal očka: "Dala si nama veliko več razlogov za to, da dava vse od sebe in narediva to življenje čim lepše. Komaj čakava, da te spoznava,"je napisal zvezdnikov sin ob posnetku ultrazvoka.

Christian se je Tonyju rodil leta 1997, in sicer je plod ljubezni med Cetinskim in njegovo nekdanjo ženoAntonelo Butigan, ki sedaj šteje 45 let. Čeprav se zakonska zveza ni obnesla, sta oče in sin ostala močno povezana, kar je glasbenik pokazal tudi ob sinovem 18. rojstnem dnevu, ko ga je presenetil in mu podaril kitaro.