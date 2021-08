Tony Cetinski prvič postal dedek: Rodila se je vnukinja Elena

Tony Cetinski je v 53. letu starosti prvič postal dedek. Njegov sin Christian je dobil hčerko Eleno, kar je pevec razkril na svoji Instagram zgodbi (objava, ki izgine v 24 urah, op. a.).

"Rodila se je vnukinja Elena. Čestitam mami Nini in očetu Christianu. Rad vas ima 'nono Tony'. Sonce mojega življenja: Elena," je napisal pevec v prvi objavi in v drugi nadaljeval: "Kaj naj rečem? Nimam besed. Otroci so sonce naših življenj, na katere moramo še posebej paziti v teh norih časih."

23-letni Christian Cetinski je pevčev sin iz prvega zakona, veselo novico, da bo dedek, pa je glasbenik prvič razkril spomladi, ko je na Instagramu delil fotografijo ultrazvoka.

Tony ima sicer še enega otroka, hčerko Pio, ki je stara 12 let.