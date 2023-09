Tony Cetinski z oboževalci delil posnetek poroke z Dubravko

Tony Cetinski je svoji ženi Dubravki čestital za obletnico poroke, ob tem pa razveselil še svoje oboževalce, saj je z njimi delil posnetek svatbe. Pevec je septembra 2021 z ženo obnovil zakonske zaobljube v cerkvi Marijinega oznanjenja v Opatiji, na družbenem omrežju pa je delil posnetek druge poročne slovesnosti, v kateri sta zakonca obnovila poročne zaobljube iz leta 2014.

"Vse najboljše, moj angel. Tvoj mož te ima rad in naj bova še naprej blagoslovljena vsak korak in trenutek skupaj," je zapisal Tony ob romantičnem videu, v katerem je poleg samega poročnega obreda prikaza tudi delček poročnega slavja.Tony in Dubravka sta se prvič poročila leta 2014 v kapeli v Las Vegasu.

Skupaj sta preživela tudi težke čase, potem ko je Dubravko leta 2019 zadela možganska kap, o čemer je v začetku letošnjega leta prvič spregovorila za revijo In Magazin. "Na začetku je bilo zelo težko, ker živiš v strahu in ta je pravzaprav najhujši in tu je podpora bistvena. Imela sem podporo mame, moža in družine. Neprestano nekako razmišljate: 'Evo, zdaj se bo spet zgodilo! Še se bo zgodilo!' V tistih trenutkih se moraš na vse to razjeziti in reči: 'Dobro, zdaj pa se poskusimo znebiti tega strahu!" je povedala Dubravka.