Tony Cetinski znova pred oltar

Tony in Dubravka Cetinski sta se prvič poročila v začetku leta 2014 v Las Vegasu, zdaj po sedmih letih pa sta si poročne zaobljube izmenjala še na cerkvenem obredu. Fotografijo s poroke je na svojem Instagramu objavil Tony, ki je tudi razkril, da je slovesnost potekala v Istri.

"Vsako dobro, ki ga imamo ali naredimo, lahko izvira samo od Boga, ki je le dober. Podobno mora ljubezen, če hoče biti resnična, izhajati iz božje ljubezni. Zaradi rednega obiskovanja svete maše in sprejemanja Kristusovega telesa postanemo novi ljudje, podobni Kristusu. Potem je naša ljubezen bližje resnični ljubezni, ki jo vidimo, da jo ima Kristus do nas. Sami nimamo moči ljubiti do večnosti, toda z močjo evharistije, utelešene v Kristusu, lahko ljubimo onkraj človeških razsežnosti. Zato je smiseln nagovor zakoncem, ki ga najdejo pri svetem Pavlu, ki govori o smrti na križu, ta pa se nadaljuje v evharistiji: možje, ljubite svoje soproge, kot je Kristus ljubil Cerkev in se ji predal," je glasbenik zapisal ob poročni fotografiji, sledile pa so številne čestitke mladoporočencema.