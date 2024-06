Tony Goldwyn o Robertu De Niru: Odličen oče je

Robert De Niro je odličen oče, pravi njegov sodelavec Tony Goldwyn . 64-letni Goldwyn je za revijo People spregovoril o režiji in glavni vlogi z 80-letnim De Nirom v dramatični komediji, ki bo kmalu izšla, in o tem, kakšen je legendarni igralec kot oče. Ob ugotovitvi, da ni srečal De Nirovega najmlajšega otroka, enoletne hčerke Gie Virginie Chen-De Niro , glede na to, da se je "rodila takoj, dobesedno po tem, ko je končal snemanje", Goldwyn pravi, da je vendarle spoznal De Nirovo najstniško hčerko Helen Grace , ki jo je opisal kot neverjetno.

"Velikokrat je bila prisotna. Bilo je res čudovito videti, kakšen odnos imata. Predvidevam, da je bila stara 10 ali 11 let, ko smo snemali, zdaj pa ima 12 ali 13 let. Imata res zelo lep odnos." Goldwyn dodaja, da se je De Nirova ljubezen do otroka prenesla na zaslon. "Bilo je zelo zanimivo, ker je v naši zgodbi igral dedka 11-letnemu dečku Ezri ... In njegov odnos s Helen je po mojem mnenju vplival na njegov odnos z Ezro," je dejal in dodal, da je bilo to zelo lepo videti.

Robert in njegova nekdanja žena Grace Hightower sta postala starša Helen decembra leta 2011, potem ko sta jo prejela prek nadomestne matere. Skupaj imata še 26-letnega sina Elliota. Zvezdnik ima sicer sedem otrok. S prvo ženo Diahnne Abbott sta starša 52-letni hčerki in 47-letnemu sinu. Leta 1995 je s svojo nekdanjo punco, manekenko in igralko Toukie Smith, dobil dvojčka, sedaj 28-letna Juliana in Aarona. Aprila 2023 pa je s svojo punco Tiffany Chen pozdravil svojega najmlajšega otroka Gio. Februarja 2024 je med pogovorom za People De Niro dejal, da mu je najljubše, kadar je s svojimi otroki skupaj in se odpravijo v tople kraje. "Dejstvo, da so vsi skupaj, je zame najpomembnejše."

Oče, ki je prav tako tudi dedek, je dejal, da je najboljša stvar, ki jo lahko naredijo starši ali stari starši, da spodbujajo svoje otroke pri doseganju svojih sanj. "Svojim otrokom rečem: Če hočeš biti igralec ali hočeš delati to ali ono, je to v redu, dokler si srečen. Samo ne prodajaj se pod ceno," je dobitnik oskarja za People povedal januarja 2020. "To je največ, kar bi rekel – potrudite se še malo in posegajte po tem, kar resnično mislite, da želite početi. Ne bojte se."