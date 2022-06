Tonyji: velika zmaga Jennifer Hudson in poklon Michaelu Jacksonu

V New Yorku so pretekli vikend že tradicionalno podelili nagrade tony, s katerimi so počastili izjemne dosežke na področju muzikala. Prireditev je povezovala oskarjevka Ariana DeBose . Združenje gledališčnikov je s kipcem za najboljši muzikal nagradilo muzikal A Strange Loop , medtem ko se je kipca za najboljšo gledališko nagrado razveselila igra The Lehman Trilogy .

Med igralci je za vlogo Michaela Jacksona v muzikalu MJ slavil mlad igralec Myles Frost , ki je tekom večera z zasedbo muzikala tudi nastopil. Njihov nastop sta napovedala Paris in Prince Jackson , otroka pokojnega kralja popa, ki sta dejala, da je bil oče velik ljubitelj muzikalov. " Zelo sva počaščena, da lahko napoveva nastop zasedbe, ki se je posvetila očetovim ikoničnim hitom, opravam in njegovi brilijanstnosti."

Med igralkami je slavila Joaquina Kalukango, ki je v glavni vlogi blestela v muzikalu Paradise Square, prav poseben dosežek pa je v znameniti dvorani Radio City Music Hall slavila igralka Jennifer Hudson, ki je z zasedbo A Strange Loop slavila v zgoraj omenjeni kategoriji. S tem, ko je osvojila kipec tonyja, je namreč uradno stopila v elitni krog EGOT nagrajencev, posameznikov, ki so tekom svoje kariere osvojili emmyja, grammyja, oskarja in tonyja. Jennifer Hudson je doslej osvojila že glasbeno nagrado grammy za glasbo v filmu The Color Purple, televizijsko nagrado emmy kot producentka animiranega filma Baby Yaga, filmsko nagrado oskar za stransko žensko vlogo v filmu Dreamgirls in sedaj še gledališkega tonyja.

Tony za najboljšo ponovno postavitev muzikala je šel predstavi Company, nagrado za najboljšo ponovno postavitev gledališke predstave pa je dobila Take Me Out. Tonyja za najboljšo glasbo pesem je dobil Six: The Musical, nagrado za najboljši orkester pa Girl from the North Country.

Zvezde na rdeči preprogi