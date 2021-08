Top 20 zvezdnikov: koliko spravijo v žep z eno objavo na Instagramu?

Mogoče se marsikdo med nami ne zaveda prav dobro, kakšne vrtoglave zneske služijo zvezdniki in vplivneži na družbenih omrežjih. Z zgolj eno sponzorirano objavo lahko posameznik preseže celo milijon dolarjev oziroma 843 tisoč evrov. Portal Hopper HQ je objavil podatke, koliko lahko ti zvezdniki zaračunajo za eno objavo.

Na seznamu Najbogatejši na Instagramu so največja imena v Hollywoodu. Od zvezdnikov iz sveta zabave tako na njem najdemo Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Kevina Harta, Taylor Swift, Beyonce, Justina Bieberja in druge, od športnikov pa Neymarja, Lionela Messija in Cristiana Ronalda, ki je letos pometel z vso konkurenco in postal najbolje plačana oseba na Instagramu.

Lani je na seznamu kraljeval igralec Dwayne "The Rock" Johnson, sledila pa mu je Kylie Jenner. Letos pa se je vrstni red nekoliko premešal, saj je Dwayne zdrsnil na drugo mestu, Kylie pa je pristala celo na četrtem.



Lestvica največjih zaslužkarjev na Instagramu:

20. Demi Lovato

Število sledilcev: 111 milijonov

Cena objave: 668.000 dolarjev (približno 564.000 evrov)