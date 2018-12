Top 5 turških zvezdnikov, ki so jim podlegle Slovenke

Če so pred leti slovenski gledalci – no, predvsem gledalke – v priljubljenih mehiških telenovelah vzdihovale za latino lepotci, so jih zdaj malo izpodrinili zvezdniki turških serij. Kot prvi je pri nas evforijo povzročil Burak Özçivit, ki pa ni bil edini.

1. Burak Özçivit

Burak Özçivit FOTO: POP TV

Ko je januarja prišla na POP TV turška uspešnica Moja boš (Kara Sevda), na začetku ni nihče pričakoval, da bo ta tragična ljubezenska zgodba tako odlično sprejeta in da bo tako zelo uspešna, kot je bila po svetu. Še manj pa, da nas bo obiskal glavni igralec serijeBurak Özçivit. Ta je z vlogo nesrečno zaljubljenega Kemala in na koncu tragičnega junaka popolnoma osvojil slovensko občinstvo. Črnolasi Kemal je seveda imel vse atribute, da se je prikupil nežnemu spolu: čeden, postaven in dobrega srca ... Če malo posplošimo, lahko rečemo, da vse našteto običajno tudi imajo glavni junaki ljubezenskih zgodb. Ampak dejstvo je, da je lepota relativna stvar oziroma kot radi rečemo, vsake oči imajo svojega malarja. 2.Kıvanç Tatlıtuğ Medtem ko je večina Slovenk od januarja do druge polovice septembra v večernih urah spremljala napeto zgodboMoja boš, se je spomladi meseca maja na POP TV začela predvajati še ena turška serija Ukradena preteklost (Cesur Ve Güzel). Tokrat so na svoj račun prišle tiste gledalke, ki imajo raje svetlolase moške. V glavni vlogi ljubezenske zgodbe je blestel turški igralec Kıvanç Tatlıtuğ, ki je odigral Cesurja, moškega, ki je bil odločen, da se bo maščeval očetovemu sovražniku. A pot mu je seveda prekrižala lepa Suhan, s katero sta se zapletla v ljubezensko zvezo. V nasprotju s tragično Moja boš je ta imela srečen konec. Ja, pri turških produkcijah se tudi to dogaja. Turški igralec Kıvanç je za omenjeno vlogo slavil na podelitvi GQ Turkey Men of The Year 2016, na kateri je domov odnesel nagrado za najboljšega igralca.

Kıvanç Tatlıtuğ FOTO: POP TV

3. Alp Navruz Trenutno lahko na POP TV občudujemo še dva zelo privlačna igralca, in sicer v turški seriji Pohlepna gospa Fazilet (Fazilet Hanım ve Kızları), kjer sta v ospredju dva turška zvezdnikaAlp Navruzin Çağlar Ertuğrul. V omenjeni zgodbi igrata brata, ki prihajata iz bogate družine. Čeprav sta v sorodu, sta si karakterno povsem različna. Alp igra razvajenega, razsipniškega playboya Sinana Egemena, ki leta iz cveta na cvet in se požvižga na čustva. Dokler ne spozna lepe Hazan, ki od prvega dne do njega goji močna čustva. Zaljubljencema pa ni lahko, saj ima usoda oziroma scenarij zanju pripravljeno kar nekaj presenečenj.

4. Çağlar Ertuğrul Čeprav smo že večkrat videli zgodbe, v katerih je eden od bratov zloben, tokrat ni tako. Sinanov brat Yağız Egemen, ki ga igra Çağlar Ertuğrul, je izobražen poslovnež, ki ne verjame v ljubezen. Marsikatera gledalka se je zagotovo že vprašala, kako je lahko takšen moški sploh lahko samski. Ampak Yağız je prepričan, da ljubezen ni zanj. Stvari se bodo še zelo spremenile in presenečeni boste, katera bo potrkala na vrata njegovega srca. Zvezdnik si je s to vlogo pridobil ogromno novih oboževalk.

5. Ibrahim Çelikkol Čez en teden pa na POP TV prihaja povsem drugačen TV-junak, kot smo jih bili pri turških produkcijah vajeni do zdaj. V novi ljubezenski drami Lepotica in zverjeglavni moški lik Ferhat, ki ga je odigral turški igralecIbrahim Çelikkol. Na prvi pogled je Ferhat zelo privlačen, možat in v črnih oblačilih ter z očali pravi magnet za gledalke. In prav toliko, kot je njegov videz privlačen, je njegov karakter v zgodbi – vsaj na začetku – odbijajoč. Verjetno se sprašujete, zakaj, ampak boste kmalu videli. Če ste med tistimi, ki knjigo sodite po platnici, vas verjetno takoj ne bo prepričal. Ampak nič zato, dajte mu priložnost. Ko boste iz epizodo v epizodo vedeli več o njem in odkrivali njegovo preteklost, ga ne boste tako ostro obsojali. Sicer pa je zvezdniku med snemanjem serije, kljub vse prej kot lahki vlogi, priljubljenost še narasla. Oboževalk mu zato ne manjka in prepričani smo, da bo našel pot tudi do srca slovenskih gledalk.

Ibrahim Çelikkol FOTO: POP TV