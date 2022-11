Tori Spelling delila praznično voščilnico z družino

49-letna Tori Spelling se zelo veseli prihajajočih prazničnih dni. Svoje navdušenje je pokazala kar z objavo božične voščilnice na Instagramu , na kateri je s svojo družino. "To je moj najljubši letni čas," je zapisala v opisu in dodala, da je to leto voščilnica zelo posebna. "Vsi smo skupaj," je še dopisala.

Igralka in televizijska osebnost je na fotografiji s svojim možem Deanom Mc Dermottom in njunimi otroki. Tori je bila oblečena v bleščeč črn kombinezon, medtem ko je njena 14-letna hči Stella nosila kratko obleko iz podobnega črnega sijočega blaga. Deanov 24-letni sin Jack Montgomery, ki ga ima z nekdanjo partnerico Mary Jo Eustace, je bil oblečen v črn svetleč suknjič in črno srajco z gumbi. Njuni sinovi 15-letni Liam, 10-letni Finn in 5-letni Beau so nosili udobne puloverje in jakne ter kavbojke, enako kot njihov oče. 11-letna Hattie se je odločila za kombinacijo bleščečega in sproščenega stila, zato je oblekla črno srajco z dolgimi rokavi in siv pulover s kratkimi rokavi.