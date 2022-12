Tori Spelling hospitalizirana zaradi težav z dihanjem: Ne izmišljujem si

Tori Spelling je svojim sledilcem sporočila, da je bila sprejeta v bolnišnico, saj so se pojavili različni bolezenski simptomi, imela je težave z dihanjem, bila pa je tudi omotična. Igralka, ki že nekaj časa vztrajno opozarja, da je tarča sovražnih komentarjev, je tako znova opomnila vse, ki ji niso verjeli, da je res zbolela, in dodala, naj bodo ljudje naslednjič raje prijazni, ne pa sumničavi.

Igralka je razkrila, da se je morala v bolnišnico odpraviti, ko je čutila, da ne more več dihati, dodala pa je, da je imela povišan krvni pritisk in je bila omotična. S svojimi sledilci je delila še, da so zdravniki že opravili kopico preiskav in izrazila željo, da bi se rada čim prej vrnila domov k svojim otrokom.

49-letnica je morala tudi sama poiskati zdravniško pomoč le nekaj dni za tem, ko je njen najmlajši sin že drugič v enem mesecu zbolel. "Ubogi otrok je bil tri mesece bolan in ni bil v šoli. Pred tednom smo ga končno pozdravili in spravili nazaj v šolo in sedaj je znova zbolel," je pred kratkim zapisala na Instagramu in razkrila, da se je petletnik boril z vročino in bruhanjem.

Beau pa ni bil edini od petih otrok Tori in Deana McDermotta, ki je zbolel. Pred prazniki sta zbolela tudi 15-letni Liam in 10-letni Finn. Zakonca, ki sta se poročila leta 2016, imata še dve hčeri, 14-letno Stello in 11-letno Hattie. 56-letni kanadski igralec ima iz zakona z Mary Jo Eustace še 24-letnega sina Jacka, za katerega je Tori, preden je zbolela, potrdila, da živi z njeno družino. Veliko prahu pa je dvignila z izjavo, ko je pred dnevi razkrila še, da z njimi živi tudi 17-letna hči McDermottove nekdanje žene, ki jo je po poroki z Deanom zvezdnica posvojila. "Trenutno smo velika združena družina. Več nas je, lepše je!" je dejala.