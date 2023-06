Tori Spelling in Dean McDermott se po 17. letih ločujeta

"Z globoko žalostjo in z zelo zelo težkim srcem sporočam, da sva se po 18. skupnih letih in petih izjemnih otrocih s Tori Spelling odločila, da greva po ločenih poteh in vsak zase začneva novo potovanje," je Dean McDermott sporočil na družbenem omrežju. "Še naprej bova skupaj sodelovala kot ljubeča starša, najine otroke bova imela še naprej rada in jih vodila skozi težka obdobja. Prosiva vas, da spoštujete najino zasebnost, medtem ko si bova vzela čas, da svojo družino obkroživa z ljubeznijo in skupaj prebrodiva skozi to," je dodal in se vsem zahvalil za podporo in prijaznost.