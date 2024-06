Tori Spelling in nekdanji mož Dean McDermott dolgujeta ogromno denarja

Tori Spelling in Dean McDermott naj bi dolgovala skoraj 200.000 evrov iz 12 let starega bančnega posojila, potrjuje Page Six . Glede na sodne dokumente, vložene 20. maja, si City National Bank še vedno prizadeva, da bi prejela plačilo za posojilo iz leta 2012 v višini 370 tisoč evrov, ki bi ga morala zvezdnika plačati z obrestmi. V vlogi, ki jo je pridobil Page Six , je navedeno, da Tori banki dolguje približno 201 tisoč evrov, medtem ko je McDermott odgovoren za preostalih 186 tisoč evrov.

Banka je proti nekdanjemu paru prvič vložila ovadbo decembra 2016, med drugim zaradi kršitve pogodbe in neupravičene obogatitve. Takrat sta dolgovala nekaj več kot 173 tisoč evrov. Leta 2019 je banka sledila še enemu sklepu o izvršbi, v katerem je trdila, da nobena stranka še vedno ni plačala dolga in da so se njunemu šestmestnemu dolgu nabrale obresti. Novice o njihovih denarnih težavah krožijo že od leta 2023, ko je nekdanja igralka iz serije Beverly Hills, 90210 prišla na naslovnice, potem ko je preselila sebe in svojih pet otrok v avtodom, razlog pa naj bi bila plesen v njihovem domovanju.

"Težko ji je bilo najti prenočišče v času, ko njeno finančno stanje ni dobro," je avgusta 2023 za Entertainment Tonight povedal poznavalec. Igralka je bila v začetku tistega meseca deležna tudi kritik, ker je svojo družino za kratek čas preselila v poceni motel. A zdi se, da se voditeljici podkasta MisSPELLING stvari izboljšujejo, saj je februarja nadgradila življenjski položaj svoje družine. Ona in preostali člani klana Spelling so se preselili v ogromen dom s petimi spalnicami in tremi kopalnicami v zahodni dolini San Fernando, katerega cena je skoraj 14 tisoč evrov na mesec. Po poročanju Daily Maila je plačala varščino v višini sedem tisoč evrov, da bi dobila ključe nepremičnine, ki ima razkošen bazen in spa, nadgrajeno kuhinjo iz nerjavečega jekla z modrimi omarami in veliko bivalnega prostora.