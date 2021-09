Tori Spelling in njena frizerka z identičnim videzom

Svoje dolge platinaste blond lase je imela rahlo skodrane in so ji padali na ramena, večerni videz pa je dopolnila z majhno prešito torbico znamke Gucci in črnimi kavbojskimi škornji.

48-letna igralka in zvezdnica kultne televizijske serije Beverly Hills 90210 je izbrala kombinezon z zadrgo in velikimi sprednjimi žepi, tako na bokih kot na prsih.

Kot kaže, pa sta se Tori in njen mož Dean McDermott precej odtujila, saj se v zadnjih mesecih nista veliko pojavljala skupaj. Kar je bil seveda povod, da so se pojavile govorice o njunem domnevnem razhodu. Junija je Tori jasno dala vedeti, da se je njun odnos ohladil, potem ko je v radijski oddaji Jeff Lewis Live priznala, da ne spita več v isti postelji, niti celo v isti sobi. "Trenutno v moji postelji spijo moji otroci in psi," je odgovorila na vprašanje, ali si z Deanom delita isto posteljo. "Torej on spi v sobi za goste?" jo je Lewis izprašal. Tori pa je pojasnila: "On je v sobi."

Otroci in hišni ljubljenčki so začeli spati z zvezdnico po tem, ko je njen mož za šest mesecev odpotoval v Kanado, da bi posnel policijsko komedijo Pretty Hard Cases, otroci pa so ostali z njo doma. Kasneje je slavna igralka pojasnila, da sta tudi, ko se je mož vrnil domov, ostala na starem režimu spanja.

Deana, ki se je s Tori poročil leta 2006, so julija na bencinski črpalki opazili brez poročnega prstana.

Igralka Tori Spelling in resničnostni zvezdnik Dean McDermott sta bila poročena manj kot leto, ko je na svet prijokal njun prvi otrok. Danes sta starša petim nadebudnežem: 14-letnemu Liamu, leto mlajši Stelli, Hattie in Finnu, ki sta stara 9 let, ter 4-letnemu Beauju.