Tori Spelling: Ne počutim se vredna ljubezni

OGLAS

Zakon Tori Spelling in voditelja Deana McDermotta se po 18 letih tudi uradno končuje. Zvezdnica serije Beverly Hills, 90210 je vložila ločitvene dokumente, v katerih je sodišče zaprosila za razveljavitev zakonske zveze z McDermottom, s katerim sta se razšla že pred devetimi meseci. "Ne počutim se vredna ljubezni," je priznala 50-letnica v svojem novem podkastu. "To je resnica. In to je nekaj, kar je samo v tebi, ni nekaj, kar sem želela ali poskušala ustvariti. Ti občutki se začnejo, ko si mlad."

Tori Spelling na podelitvi nagrad v Los Angelesu. FOTO: Profimedia icon-expand

Spellingova je dodala, da se je skozi leta izgubljala v samopodobi. To je nekaj, kar si želi spremeniti, vendar pravi, da ni tako enostavno, kot se sliši. "Vem, da lahko spremeniš katero koli točko v svojem življenju, ja, vsi to vedno pravijo. Toda to je težja naloga, kot se zavedamo," je še pojasnila. "Še posebej, če sam v to ne verjameš. Ljudje vam lahko govorijo, kako to narediti in je tudi prav, da vam to govorijo, toda če temu ne verjamete v svoji duši, v svojem bistvu, ne vem, kako lahko potem to zares spremenite." Zvezdnica je v začetku epizode razkrila, da se kljub podpori, ki jo prejema med ločitvenim postopkom, še vedno počuti osamljeno. "Nikoli se nisem počutila bolj osamljeno. V sobi, polni prijateljev, se nikoli v 15 letih nisem počutila bolj osamljeno," je priznala.