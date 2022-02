Tori Spelling negativni komentarji na družbenih omrežjih še zmeraj prizadenejo

Tori Spelling živi že tri desetletja na očeh javnosti, kar seveda pušča posledice na njenem duševnem zdravju. Zvezdnica, ki pravi, da je v tem času in s soočanjem z negativnimi komentarji že pridobila debelejšo kožo, pa občasno še podleže kritikam na svoj račun. Priznala je, da jo najbolj prizadenejo komentarji žensk in drugih mamic, od katerih ne bi pričakovala takšne sovražne nastrojenosti.

S slavo in javno izpostavljenostjo pride tudi cena, ki jo morajo plačati vsi zvezdniki – spremljanje vsakega njihovega koraka in obrekovanje v družbenih medijih. S tem se srečuje tudi igralka Tori Spelling, ki je v intervjuju za oddajo Fox News razkrila, da se sicer skuša izogniti branju negativnih komentarjev na družbenih omrežjih, a ko se to zgodi, se po treh desetletjih v filmski industriji še zmeraj težko spopada z nadzorom in negativno nastrojenostjo.

icon-expand Tori Spelling FOTO: Instagram

"Sem samo človek, zato se občasno še zgodi, da zaidem v zajčjo luknjo. Takrat je pomembno, da se s tem spopadem na pravilen način. Takrat se moram zavedati, da komentarji več povedo o njih samih kot o meni. Nekoga morajo blatiti," je dejala 48-letna igralka. Spellingova je v 90. letih prejšnjega stoletja zaigrala v popularni najstniški seriji Beverly Hills, 90210, lik Donne Martin pa jo je izstrelil med zvezde. Igralka je v intervjuju razkrila, kako se kot javna osebnost že več kot tri desetletja sooča s kritikami v medijih in na družbenih omrežjih: "To se mi dogaja od mojega 16 leta, ko se je pričela moja kariera. Na tej točki imam že precej debelo kožo." A kljub temu jo najbolj preseneča, da za mnogimi negativnimi komentarji stojijo ženske, med njimi tudi mame.

"Pogosto govorimo o tem, kako se moramo ženske med seboj podpirati in si stati ob strani. Težko je, ko vidim, da prav ženske najpogosteje stojijo za negativnimi komentarji na moj račun ali sramotijo moje otroke," je še dodala Spellingova, mati petih otrok, ki jih ima z možem Deanom McDermottom.

Toda zvezdnica ni prvič spregovorila o kritikah, ki jih je deležna na internetu. Leta 2021 je igralka na družbenem omrežju Instagram delila daljši zapis, v katerem se je razpisala o pritisku, ki ga povzročajo družbeni mediji: "Vsi se trudimo, da bi bili na družbenih omrežjih videti kar najbolje. Nihče ne objavlja razmetane hiše ali slabih fotografij, ker 'algoritem' tega ne bi podpiral, negativcem pa bi bilo to preveč všeč. Če pišejo grozljive stvari o moji lepi, osvetljeni in urejeni fotografiji, kaj bi šele pisali o tistih, na katerih sem brez ličil in sem videti razmršena in neurejena? To bi bil zanje praznik!"