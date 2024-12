Tori Spelling nekoč za božič poljubila igralca Johna Corbetta

"Moj oče je na nek način dvoril novim talentom, ki jih je želel imeti pri svojih projektih, zato so prihajali k nam. Prišel je tudi John Corbett, in to preden je zaslovel z serijo Seks v mestu," je povedala in dejala: "In on in jaz sva se popolnoma ujela in spomnim se, da sem se z njim poljubila na božični večer." Dejala je, da je bil igralec takrat že izpostavljen in da ga je njen oče želel imeti v enem od projektov, vendar do tega na koncu ni prišlo.

Poljub naj bi bil strasten, vendar bolj kratek. Spellingova je trdila, da se je to zgodilo, ko ga je pospremila z zabave. "Počutim se tako neumno, ker sem takrat na nek način hodila z Noahom, ki je takrat igral Vincenta Younga. In zaradi tega se nisem odzvala na Johnovo vabilo na zmenek," je rekla.

Oktobra je Spellingova prav tako spregovorila o svojem osebnem življenju, ko je razmišljala o svojem odnosu z nekdanjim možem Deanom McDermottom. "Sva prijatelja. Vem, da ljudje v Hollywoodu mislijo, da morajo biti ločitve grde, ampak najina ni. Zelo dobro nama gre sostarševstvo, sva dobra prijatelja in on je eden mojih največjih podpornikov," je povedala za People. Ko je govorila o tem, kako usklajuje delo in materinstvo kot starš petih otrok, je dodala: "Ni lahko. Ampak hej, vsi to počnemo. Moji otroci so mi res v oporo."