Tori Spelling po razhodu z možem z otroki živi v avtodomu

Mati in pet otrok se je iz najetega stanovanja najprej preselilo v motel, da sedaj živijo v avtodomu, pa naj bi bila kriva zvezdničina mati Candy, ki se na očitke še ni odzvala. "Javnost je dobila občutek, da Candy ignorira Tori, a to sploh ni res. Pod nobenimi pogoji Candy Spelling svoji hčeri ne bi dovolila, da živi v avtodomu," je za Page Six povedal vir blizu zvezdničine družine in dodal: "Candy sploh ni vedela za to, dokler o tem ni brala v medijih."

Družinska drama naj bi bila še bolj zapletena, vanjo pa se je ujel tudi znan nepremičninski agent Josh Flagg, ki naj bi skušal popraviti odnos med materjo in hčerjo, slednjo pa naj bi zadnja dva meseca vzpodbujal pri ogledu novih nepremičnin. "Nihče ne ve, zakaj je odšla v motel in zakaj sedaj živi v avtodomu. To nima nobenega smisla. Vsak dan ji pošilja ponudbe novih nepremičnin," je povedal vir.