Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Tori Spelling prekinila molk: Na nas so pazili angeli varuhi

Los Angeles, 08. 04. 2026 11.02

Avtor:
K.Z.
Tori Spelling

Tori Spelling je prvič po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena skupaj s sedmimi otroki, javno spregovorila o tem, kaj se je dogajalo. Zvezdnica je v videu, ki ga je objavila na družbenem omrežju, dejala, da je hvaležna, da se je vse dobro izteklo, čeprav je pretresena.

Tori Spelling je bila pred velikonočnimi prazniki skupaj s svojimi štirimi otroki in njihovimi tremi prijatelji udeležena v hujši prometni nesreči. Zvezdnica, ki je bila za volanom, naj ne bi bila povzročiteljica, po trčenju pa je bila zelo pretresena. Zdaj je z objavo videa na družbenem omrežju prekinila molk in sporočila, da so vsi v redu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Želela sem se oglasiti. Nekaj časa je trajalo, da sem lahko objavila, saj, kot vas večina že ve, sem bila skupaj s svojimi štirimi otroki in njihovimi tremi prijatelji pred velikonočnimi prazniki udeležena v prometni nesreči. Vsi smo v redu, a je bilo zelo težko. Zelo smo hvaležni in srečni, saj bi lahko bilo vse skupaj veliko huje. Voznik, ki je trčil v nas, je prehitro vozil. Res je bil veliko prehiter. Prepričani smo, da je prevozil rdečo luč. Zares sem hvaležna, da so na nas pazili angeli varuhi," je povedala.

Preberi še Tori Spelling z otroki udeležena v prometni nesreči

O nesreči je prvi poročal TMZ, ki je od policije dobil poročilo, da sta trčili dve vozili. Kot je pozneje povedal šerif policije, je 52-letna Spellingova vozila svoje štiri otroke in njihove tri prijatelje, ko je v njih trčilo vozilo, ki je prevozilo rdečo luč.

Zvezdnico serije Beverly Hills, 90210 in vseh sedem otrok so s tremi reševalnimi vozili prepeljali v bolnišnico, kjer so jim oskrbeli poškodbe, kot so ureznine, modrice in pretres možganov.

Razlagalnik

Tori Spelling je ameriška igralka, ki je zaslovela z vlogo Donne Marie v televizijski seriji 'Beverly Hills, 90210' (1990-2000). Igrala je tudi v drugih televizijskih filmih in serijah ter sodelovala v resničnostnih šovih, ki so dokumentirali njeno življenje. Je tudi hči slavnega televizijskega producenta Aarona Spellinga.

'Beverly Hills, 90210' je vplivna ameriška najstniška dramska serija, ki je bila predvajana od leta 1990 do 2000. Serija spremlja življenje skupine prijateljev, ki živijo v bogatem losangeleškem okrožju Beverly Hills. Serija je obravnavala teme, kot so prijateljstvo, ljubezen, šola, droge in odraščanje, ter močno vplivala na pop kulturo in modo svojega časa.

Pretres možganov je vrsta blage travmatske poškodbe možganov, ki jo povzroči udarec ali močan sunek v glavo ali telo. Lahko povzroči začasne težave s spominom, ravnotežjem, koordinacijo in govorom. Čeprav se simptomi običajno izboljšajo v nekaj tednih, lahko ponavljajoči se pretresi ali hude poškodbe povzročijo dolgotrajne zdravstvene težave.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Katy Perry ob novi objavi: Nisem vedela, da te lahko karma nagradi

Aubrey Plaza leto po moževi smrti pričakuje prvega otroka

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
08. 04. 2026 11.43
Kot da bi se iz Slovenije javljala
Odgovori
0 0
Amor Fati
08. 04. 2026 12.19
Kukr je meni znano ji je pripadal lep več milijonski delez po smrti njenega očeta, potem pa je njena mama posegla vmes in ji preko odvetnikov vso to vsoto vzela še preden je lahko Tori dvignila en cent. Vse kar Tori torej ima je svojo druzino, nekdanjega moza, in svojega brata. No, njen brat je zgleda zlatega srca, saj je zaradi tega kar je njuna mama naredila Tori, zavrnil več kot 80 milijonov dolarjev in si s svojim lastnim denarjem zrihtal certifikat za zivljenjskega trenerja in odprl svoj posel. Vglavnem, nima ravno veliko denarja, nima ravno nekega bogastva, zato pa ne zivi v vili, ampak nekje povsem drugje. Ne bodi presenečen, v Ameriki so v mestih hiše takšne kot v Sloveniji, ali pa še slabše od tistih, ki so v Sloveniji. Hvala bogu ima vsaj streho nad glavo zanjo in njene otroke.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Novo življenje po izgubi moža, prihaja dojenček
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Zvezdnica ne skriva: dojim skoraj triletno hčerko
Zvezdnica ne skriva: dojim skoraj triletno hčerko
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
zadovoljna
Portal
Urška razkrila, kaj se je zgodilo po šovu, in priznala, da je zaljubljena
Edini paž, ki ga bomo nosile letošnjo pomlad
Edini paž, ki ga bomo nosile letošnjo pomlad
Želja se ji je uresničila, dobila je poljub
Želja se ji je uresničila, dobila je poljub
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
vizita
Portal
Je nevarno piti vodo, ki stoji en dan? Strokovnjaki razbijajo najpogostejši mit
Je mogoče več kot tretjino rakov preprečiti?
Je mogoče več kot tretjino rakov preprečiti?
Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno
Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno
Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod
Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod
cekin
Portal
'Cene goriv bodo nižje, a ne v celoti in ne takoj'
Slovenci smo dobili nov način dolgoročnega investiranja
Slovenci smo dobili nov način dolgoročnega investiranja
Hiša za 1 evro: zakaj se sanje marsikomu spremenijo v finančno past
Hiša za 1 evro: zakaj se sanje marsikomu spremenijo v finančno past
Plače v Dalmaciji: natakarji lahko zaslužijo 1.500 evrov in več
Plače v Dalmaciji: natakarji lahko zaslužijo 1.500 evrov in več
moskisvet
Portal
Vdova Hugha Hefnerja znova pred oltarjem: skrivna poroka na rajskem otoku
Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo
Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo
Mož Heidi Klum razkril hudo kronično bolezen
Mož Heidi Klum razkril hudo kronično bolezen
Neverjetno odkritje: na dnu jezera naleteli na bogat arheološki zaklad
Neverjetno odkritje: na dnu jezera naleteli na bogat arheološki zaklad
dominvrt
Portal
Zatohel vonj v domu: vzroki, trajne rešitve in nasveti za svež zrak
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
okusno
Portal
Kaj skuhati po praznikih? 5 lahkih jedi, ki vam bodo dobro dele
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
voyo
Portal
Komar
Kmetija
Kmetija
Air
Air
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641