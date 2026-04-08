Tori Spelling prekinila molk: Na nas so pazili angeli varuhi

Tori Spelling je bila pred velikonočnimi prazniki skupaj s svojimi štirimi otroki in njihovimi tremi prijatelji udeležena v hujši prometni nesreči. Zvezdnica, ki je bila za volanom, naj ne bi bila povzročiteljica, po trčenju pa je bila zelo pretresena. Zdaj je z objavo videa na družbenem omrežju prekinila molk in sporočila, da so vsi v redu.

"Želela sem se oglasiti. Nekaj časa je trajalo, da sem lahko objavila, saj, kot vas večina že ve, sem bila skupaj s svojimi štirimi otroki in njihovimi tremi prijatelji pred velikonočnimi prazniki udeležena v prometni nesreči. Vsi smo v redu, a je bilo zelo težko. Zelo smo hvaležni in srečni, saj bi lahko bilo vse skupaj veliko huje. Voznik, ki je trčil v nas, je prehitro vozil. Res je bil veliko prehiter. Prepričani smo, da je prevozil rdečo luč. Zares sem hvaležna, da so na nas pazili angeli varuhi," je povedala.

O nesreči je prvi poročal TMZ, ki je od policije dobil poročilo, da sta trčili dve vozili. Kot je pozneje povedal šerif policije, je 52-letna Spellingova vozila svoje štiri otroke in njihove tri prijatelje, ko je v njih trčilo vozilo, ki je prevozilo rdečo luč. Zvezdnico serije Beverly Hills, 90210 in vseh sedem otrok so s tremi reševalnimi vozili prepeljali v bolnišnico, kjer so jim oskrbeli poškodbe, kot so ureznine, modrice in pretres možganov.