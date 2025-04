Tori Spelling razkrila, da jo je hči vzpodbudila, da zapusti moža

OGLAS

Tori Spelling je v svoji podkast oddaji razkrila, da jo je njena najmlajša hči Hattie vzpodbudila, da je zbrala pogum in se razšla z Deanom McDermottom. 51-letna igralka je v novi epizodi oddaje dejala, da sta se s takrat še ne najstnico odkrito pogovorili, čeprav ji je hči priznala, da je to tema, o kateri se je bala spregovoriti, hkrati pa materi zastavila pomembno vprašanje, ki jo je vzpodbudilo, da se je vendarle razšla z očetom svojih petih otrok.

Tori Spelling FOTO: Profimedia icon-expand

"Si kdaj razmišljala o tem, kako bi bilo, če bi bila z nekom drugim, ne z očetom, in bi se ta do tebe obnašal tako, kot si zaslužiš?" je hčerino vprašanje za poslušalce povzela 51-letna zvezdnica in nadaljevala: "Takrat je že prišlo do tega, da je bilo za otroke huje, da naju zaradi vseh prepirov gledajo skupaj, kot če bi se razšla. Nisva več mogla skrivati, kaj se dogaja. Bil je odvisnik, ki je prestajal težke stvari, dostikrat pa se je znašal nad mano. Ona je to opazila."

"Ni mi bilo všeč, kakšna oseba sem postala, čeprav sem skušala vzgojiti močne osebnosti, sama pa sem pustila, da z mano nekdo tako ravna. Res mi je žal," je še dodala igralka, ki je namignila, da ji je bil mož nezvest. Čeprav so se govorice o njegovi prevari pojavile že leta 2013, pa Spelling teh ni nikoli neposredno naslovila, saj naj bi McDermott ogrožal lastno življenje, zato je prejel tudi potrebno strokovno pomoč.

Priznala je tudi, da so otroci opazili, da z očetom ni bilo vse v redu, Finn, eden od njunih sinov, pa jo je takrat vprašal, če je oče hospitaliziran zaradi težav, ki jih ima z jezo. "Upam, da ga bodo operirali in mu odstranili jezo," se je Tori spominjala sinovih besed, ob tem pa poslušalcem priznala, da sta imela z možem v kopalnici njegove bolnišnične sobe intimne odnose in se pobotala.

Par je zgladil spore in kljub škandalu ostal skupaj še vse do junija 2023, ko je med njima izbruhnil hud spor, kot ga je opisala sama. Za ločitev je zaprosila aprila 2024, o tem pa je moža obvestila prek telefonskega klica. Do takrat je imel McDermott že novo dekle, s katero je užival čas po tem, ko mu je uspelo premagati težek boj z odvisnostjo.