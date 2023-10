Tori Spelling je z otroki zaradi incidenta pri sosedih morala zapustiti dom

Drama Tori Spelling se nadaljuje. Potem ko se je zvezdnica svojimi otroki izselila iz družinske hiše, v kateri je živela z možem Deanom McDermottom, in nekaj časa živela v avtodomu, je najela hišo, s katero pa prav tako ni imela sreče pri izbiri. Tokrat jo je prestrašil incident pri sosedih, kjer je sosed zajel talce, posredovati pa je morala celo posebna policijska enota.

Tori Spelling in njena družina so se znašli blizu policijske intervencije, ko je eden izmed sosedov v svoji hiši zajel talce, posredovati pa je morala celo posebna enota. Na fotografijah, ki so jih posneli ulični fotografi, je videti, kako zaskrbljena zvezdnica teče do svojega najetega doma, kjer so bili njeni otroci, medtem ko se je pri sosedih odvijala izredna intervencija. Incident je potrdila tudi losangeleška policija.

icon-expand Tori Spelling je zaskrbljena stekla do najete hiše, v kateri so bili njeni otroci. FOTO: Profimedia

Ko se je na incident odzvala tudi posebna enota, so se Tori in njeni otroci morali evakuirati iz svojega domovanja, saj so policisti obkolili tudi njihovo hišo. Sosed, ki je bil odgovoren za incident, naj bi grozil, da bo postrelil prisotne policiste, kar so ti potrdili v izjavi. 50-letna igralka je z zaskrbljenim izrazom na obrazu opazovala dogajanje za rumenim trakom, ki je označeval obomočje, kjer se je bilo prepovedano gibati, ob njej pa so stali preostali sosedi. Zvezdnica je med tem časom sprejela tudi nekaj telefonskih klicev. Incident se je srečno končal, saj ni bil nihče poškodovan, osumljenca pa so aretirali.

icon-expand Tori Spelling nima sreče pri iskanju novega družinskega doma. FOTO: Profimedia

Igralkin mož Dean McDermott je junija na družbenem omrežju sporočil, da se po 18 letih zakona s Tori ločujeta. "Z veliko žalostjo in težkim srcem sporočam, da sva se s Tori po 17 letih zakona in petih čudovitih otrocih odločila, da greva vsak svojo pot in začneva vsak svoje potovanje," je zapisal v že izbrisani objavi. "Še naprej bova skupaj delovala kot ljubeča starša najinih otrok in jih skupaj vodila skozi to težko obdobje. Prosiva, da spoštujete našo zasebnost, da to težko obdobje preidemo z medsebojno ljubeznijo naše družine. Hvala vsem za podporo in ljubeznivost," je takrat še zapisal 56-letnik.